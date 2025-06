Adolescente sumida é encontrada em casa com drogas e 'ambiente insalubre' em Quixeramobim, no Ceará

Uma adolescente de 17 anos que estava desaparecida em Quixeramobim, no interior do Ceará, foi encontrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nessa segunda-feira (23), em uma casa com drogas e "ambiente insalubre". No local, um homem de 35 anos foi preso em flagrante.

De acordo com a PCCE, a jovem não possuía sinal de violência, e foi resgatada e acolhida por psicólogos e representantes do Conselho Tutelar da região.

"Logo que as autoridades policiais tomaram conhecimento do caso, os policiais civis da Delegacia de Quixeramobim iniciaram as buscas para localizar a vítima. Com ações ininterruptas e um trabalho rápido de inteligência, os oficiais investigadores encontraram a jovem, que estava escondida em uma casa que apresentava um ambiente insalubre", disse a corporação.

Suspeito atraiu vítima com vulnerabilidade

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem se aproveitou da vulnerabilidade da adolescente para atraí-la ao local na tentativa de oferecê-la drogas.

"O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, na modalidade de oferecer entorpecentes para menor de idade e por subtração de incapaz. Com isso, o homem foi colocado à disposição da Justiça", pontuou a PCCE.