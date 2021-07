Adolescente é reconhecida e detida após assalto a salão de beleza na Avenida Oliveira Paiva

Uma adolescente de 16 anos foi identificada por participação em um assalto a um salão de beleza na Avenida Oliveira Paiva, na tarde deste sábado (24). Ela chegou a confessar a participação do crime que aconteceu na sexta-feira (23).

Câmeras de segurança flagraram o momento em que ela e um homem entraram no estabelecimento e pediram os pertences de funcionários e clientes.

Durante patrulhamento de rotina no Conjunto João Paulo II, no bairro Barroso, a jovem foi reconhecida e detida por guardas municipais. Durante ação dos agentes, ela estava na Rua Dez com um grupo de amigos e foi identificada pelo penteado e por tuagens.

Veja vídeo do assalto

Durante abordagem, a jovem confessou a participação no assalto. Ao ser questionada sobre a identidade do cúmplice, a garota informou que não o conhecia. Segundo a adolescente, ela estava na rua e ele a chamou para praticar o assalto.

O roubo de celulares de clientes e funcionários do salão foi realizado com um simulacro. A garota já possui passagem na Delegacia da Criança e Adolescente (DCA) por ato infracional análogo ao crime de roubo.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança