Casal invade salão de beleza na Avenida Oliveira Paiva e assalta funcionários e clientes; veja vídeo

Clientes e funcionários de um salão de beleza localizado na Avenida Oliveira Paiva, em Fortaleza, foram vítimas de assalto na tarde dessa sexta-feira (23). Câmeras de segurança flagraram o momento que um casal entrou no estabelecimento e anunciou o roubo.

O crime aconteceu por volta das 17h. A reportagem apurou que o estabelecimento fica a poucos metros do 13º Distrito Policial (DP), onde posteriormente foi registrado Boletim de Ocorrência.

Veja abaixo imagens do assalto:

De acordo com vítimas que preferiram não se identificar, uma mulher chegou ao local solicitando atendimento. Ela entrou no salão de beleza e em seguida chamou o seu comparsa para fazer companhia. Quando o homem já estava dentro do salão, ele pediu um copo d'água e logo em seguida anunciaram o roubo.

Vítimas disseram que o casal levou três aparelhos celulares, cartões de crédito e quase R$ 250 em espécie. A dupla se evadiu do local em uma motocicleta.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que estão mantidas as diligências a fim de identificar e prender os suspeitos do crime. Equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM) fazem as buscas.

"A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia", disse a Pasta.

