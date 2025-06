Acusado de matar mulher na frente da filha em Fortaleza vai a julgamento

O réu Tiago Silva Barros, conhecido como ‘Esquilo’, acusado de ter assassinado a companheira dele, Laiane dos Santos, a golpes de faca na madrugada de 3 de agosto de 2024, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, será levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. A sessão de julgamento foi agendada para o dia 20 de junho de 2025, às 9h30, na 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza.

O crime ocorreu no dia 3 de agosto de 2024, na residência onde o casal morava, na Granja Lisboa. Segundo a denúncia do MP, a vítima estava deitada na cama, ao lado da filha dela, de 6 anos, quando foi surpreendida pelo acusado, que desferiu golpes de faca contra ela.

Uma testemunha relatou que a criança contou que o acusado golpeava o peito da mãe e que ele dizia que a mataria por ser de outra facção. A avó da criança, mãe da vítima, também mencionou que a menina acordou com os gritos e viu o acusado esfaqueando a mãe.

Após o ataque, Tiago arrastou o corpo da vítima para fora de casa e fugiu em seguida. Policiais militares que chegaram ao local encontraram a casa suja de sangue da varanda até o portão, onde estava o corpo da vítima.

Comando Vermelho?

No momento da prisão, o acusado confessou o crime a policiais militares e na presença de seus pais e vizinhos. No entanto, ele apresentou diferentes versões para o motivo.

Inicialmente, teria afirmado que a morte se deu por ordem da facção Comando Vermelho (CV) e que a vítima teria relação com a facção rival GDE. Ele disse que a matou por ela ser "traidora" ou representar um risco.

Durante a investigação, a Polícia não encontrou elementos que ligassem a vítima a facções criminosas. Outras testemunhas, como a avó e a tia da vítima, também afirmaram que Laiane não pertencia à facção, embora fosse usuária de drogas.

No interrogatório durante a instrução processual, Tiago negou as acusações e a autoria do crime. Ele apresentou uma versão diferente dos fatos e negou pertencer à facção.

O réu afirmou que alguém teria "decretado" a vítima e que ele fugiu ao ouvir disparos, voltando depois para encontrar o corpo.

Tiago Silva Barros foi denunciado por homicídio qualificado por motivo torpe (divergências relacionadas a facções criminosas, conforme uma das versões), recurso que dificultou a defesa da vítima (surpreendida na cama na madrugada), contexto de violência doméstica (relacionamento amoroso) e crime praticado na presença de descendente da vítima (filha). O Ministério Público requereu a pronúncia do acusado por essas qualificadoras, incluindo feminicídio.

A sentença de pronúncia considerou que havia prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. A prisão preventiva do acusado foi mantida, e uma medida protetiva foi determinada para acompanhamento da criança.