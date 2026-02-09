Líderes do CV no Rio ordenavam por WhatsApp crimes contra comerciantes de água em Sobral

As ameaças e extorsões sofridas nas últimas semanas por comerciantes de água mineral em Sobral, Interior do Ceará, eram temas principais de um grupo de WhatsApp formado por membros do Comando Vermelho (CV). A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a documentos indicando que as ordens para os crimes partiram de lideranças da facção escondidas no Rio de Janeiro.

Dez homens foram presos por suspeita de tentar intervir no comércio de água mineral na cidade. Um dos capturados foi José Gleidson Rodrigues de Sousa, solto horas depois em audiência de custódia, após parecer do Ministério Público do Ceará (MPCE) a favor da liberdade.

A reportagem apurou que José é um dos investigados que estava no grupo nomeado como 'Futebol PSI PS2 ADB PDF RCT', com siglas que fazem referências a áreas da cidade de Sobral dominadas pela facção carioca.

Ele e outros suspeitos estariam ameaçando os comerciantes a mando de lideranças identificadas até o momento como 'Wilker', apelidado de 'Big Smurf'; e Sérgio, o 'Meinha'.

'Big Smurf' seria ‘o frente do CV' no bairro Alto da Brasília, em Sobral, e está escondido no RJ.

CAMINHÕES INTERCEPTADOS

O grupo de WhatsApp era usado para "passar informações de quais águas poderiam vender ou não, a mando da facção" e por ele os criminosos combinavam de "'brecar' os caminhões de água que entravam no bairro e que não poderiam vender".

A ordem repassada aos comércios era que pagassem uma taxa em troca da autorização para fornecer água à população.

Conforme trechos de documentos, "José Gleydson, por meio do terminal telefônico demonstra monitorar caminhões que transportam água mineral, bem como relata a movimentação de viaturas policiais". Um inquérito foi instaurado pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) para apurar o caso.

"É de conhecimento público que o país enfrenta uma tentativa de organizações criminosas intervirem nas atividades e serviços comerciais, tais como provedores de internet, copiando, inclusive, o modo de agir da milícia do Rio de Janeiro. Diante aos procedimentos que já foram remetidos ao Judiciário nos últimos dias com relação às extorsões praticadas pelo Comando Vermelho, é inegável a tentativa de tal facção em intervir na venda de garrafões de água, na cidade de Sobral" PCCE

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que diligências foram iniciadas nessa quarta-feira (4) e finalizadas nessa sexta-feira (6).

Em um primeiro momento, equipes da Draco Norte, da Força Tática da PMCE e da Subagência de Inteligência (SAI) da PMCE "identificaram e capturaram um homem, que estaria indo em comércios repassar ameaças de grupos criminosos".

"Com diligências ininterruptas, no final da tarde, a Draco Norte e o CPRaio prenderam em flagrante quatro homens, no exato momento em que descarregavam garrafões de água de um caminhão, no bairro Vila União, em Sobral" SSPDS

O caminhão de uma empresa investigada por envolvimento com a facção foi apreendido e diversos galões de água apreendidos.

Em continuidade, policiais localizaram e capturaram outros dois homens.

SOLTURA

Já na delegacia, Gleydson negou ser membro do CV, mas disse que simpatizava com a facção. O Ministério Público manifestou-se pelo relaxamento da prisão em flagrante com a imediata liberação do custodiado.

No último sábado (7) o juiz do 5º Núcleo Regional de Custódia decidiu pelo relaxamento da prisão.

Os materiais apreendidos e os presos foram encaminhados à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Região Norte. Todos os suspeitos foram autuados por organização criminosa e agora estão à disposição do Judiciário.

A SSPDS destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O sigilo e o anonimato são garantidos.