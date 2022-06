Acusado de matar 'Gegê do Mangue' e 'Paca' no Ceará é transferido para presídio de segurança máxima

Um dos acusados de matar os líderes de uma facção criminosa paulista Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue', e Fabiano Alves de Souza, o 'Paca', no Ceará, foi transferido para o único presídio de segurança máxima do Estado, na semana passada. Dez pessoas são acusadas pelo duplo homicídio, ocorrido há quatro anos e quatro meses.

A reportagem apurou que Ronaldo Pereira Costa foi transferido da Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Jucá Neto (CPPL 3), em Itaitinga, para a Unidade Prisional de Segurança Máxima, em Aquiraz, no último dia 2 de junho.

As duas unidades penitenciárias ficam localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A transferência foi comunicada pelo diretor da CPPL 3 à 1ª Vara Criminal de Aquiraz, da Justiça Estadual, onde tramita o processo criminal, na última segunda-feira (6).

107 A Unidade Prisional de Segurança Máxima foi inaugurada em agosto do ano passado, com capacidade para 168 presos. No último boletim divulgado pela Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP), de abril de 2022, o presídio contava com 107 detentos.

Ronaldo Costa foi preso pela Polícia Federal (PF) no Estado de Santa Catarina, apenas no dia 11 de novembro do ano passado. O acusado, de 36 anos, estava com visual diferente das fotografias divulgadas pelas autoridades cearenses e apresentou documento falso no nome de Pedro Romualdo Junqueira, mas foi descoberto.

De acordo com as investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Ronaldo estava dentro do helicóptero utilizado na embosca e foi um dos assassinos de 'Gegê do Mangue' e 'Paca', em uma terra indígena em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em 15 de fevereiro de 2018.

Legenda: Ronaldo Pereira Costa estava com visual diferente e apresentou documento falso à PF Foto: Reprodução

Três acusados pelo crime seguem foragidos

Dez pessoas são réus na Justiça Estadual por participação nos homicídios. Seis delas estão presas; o piloto Felipe Ramos Morais chegou a ser detido e depois solto por decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE); e três acusados continuam foragidos.

O 11º suspeito de envolvimento nos crimes, Vagner Ferreira da Silva, o 'Cabelo Duro' - que teria organizado o grupo para cometer os assassinatos (a mando de Gilberto Aparecido dos Santos, o 'Fuminho') - foi morto com tiros de fuzil, em São Paulo, poucos dias após o duplo homicídio no Ceará.

Legenda: 'Gegê do Mangue' e 'Paca' foram assassinados a tiros, em uma reserva indígena em Aquiraz, no dia 15 de fevereiro de 2018 Foto: Reprodução

Confira o nome dos réus e a situação: