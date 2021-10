Em obras, Broadway de Canoa Quebrada terá luz em led, fiação subterrânea e piso que remete a ondas

Canoa Quebrada, um dos espaços de maior atração turística do litoral cearense, passa por obras de requalificação na principal via de acesso aos restaurantes - a Broadway, em toda sua extensão e o seu entorno. A intervenção na famosa praia do município de Aracati terá quatro etapas, que incluem praça, nova pavimentação com desenhos que remetem às ondas do mar, iluminação em led, fiação subterrânea e paisagismo. O investimento total do município é de R$ 3,3 milhões.

“Vai dar um impacto muito forte na atração de visitantes ao município, gerando mais empregos e renda, na volta da atividade turística”, prevê o secretário da Casa Civil de Aracati, Guilherme Bismarck.

Legenda: A via terá nova pavimentação com desenhos que remetem às ondas do mar Foto: Divulgação

“Ainda não temos números, até porque os turistas estão retomando agora com a redução significativa da pandemia, mas os empresários dos restaurantes já estão investindo no setor”, diz.

Recentemente, foi concluída a praça de acesso principal à Broadway. “É a primeira de Canoa Quebrada, com quadra esportiva, paisagismo, iluminação em LED, bancos de eucalipto”, pontuou Guilherme Bismarck. “Iniciamos agora a segunda etapa do projeto de requalificação da Broadway”.

A obra de segunda etapa deve ser concluída no fim de novembro. Atualmente, os operários trabalham na construção do novo pavimento e na colocação de cabos elétricos subterrâneos, serviços de drenagem e colocação de postes nas laterais.

Cartão postal

O projeto de requalificação optou por piso fulget, com desenhos que simulam o mar. “Será mais um cartão postal de Canoa Quebrada”, frisou Bismarck.

Legenda: O pavimento das ruas no entorno será substituído por pedras intertravadas Foto: Divulgação

Até o fim deste mês devem começar os serviços da terceira e quarta etapas, dado que a ordem de serviço já foi assinada pelo gestor municipal Bismarck Maia.

A obra de nova pavimentação das ruas fica no entorno da nova praça, uma antiga área de estacionamento, e de uma escola que estava deteriorada. O pavimento das ruas será substituído por pedras intertravadas.

Guilherme Bismarck Secretário da Casa Civil de Aracati Será uma nova história, uma nova Canoa Quebrada, e não tenho dúvidas que mais turistas virão para conhecer esse espaço que vai ficar muito bonito”

Expectativa para o "pós-pandemia

Para o empresário, Armando Prieto, que há 25 anos, tem uma pousada em Canoa Quebrada, o conjunto de obras “vai melhorar o fluxo de turistas, as vendas vão crescer, sim, no pós-pandemia”. Ele citou que a praça “já atrai famílias, crianças e deu uma nova vida a Canoa Quebrada”.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Aracati, Fernando Ferreira Costa Filho, também vê com boa expectativa o aumento da demanda no setor turístico, que é a principal fonte de renda do município, através do serviço de restaurante, hospedagem e passeios.

Legenda: A Broadway terá fiação subterrânea Foto: Divulgação

“Aracati tem grande vocação turística e o investimento em infraestrutura de qualidade vai atrair mais visitantes e trazer mais prosperidade para o setor turístico”, ressalta Costa Filho.

Carlos Lima é garçom em um restaurante de Canoa Quebrada há cinco anos. Ele espera o controle da pandemia e a retomada das atividades com maior dinamismo. “A praça já deixou esse espaço mais bonito e, quando tudo tiver concluído, as pessoas vão querer conhecer e tudo vai melhorar porque a pandemia afetou todos nós”, disse.