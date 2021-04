Ceará tem chuva em todas as regiões e maior acumulado é registrado em Barro, com 160 mm

A cidade de Barro, no Cariri, registrou chuva de 160 mm entre as 7h de quarta-feira (28) e as 7h desta quinta-feira (29). Segundo balanço da Fundação Cearense de Recursos Hídricos (Funceme), houve precipitação em pelo menos 69 municípios.

A chuva em Barro é a maior precipitação do período e o maior acumulado registrado no município no mês. Com isso, a cidade tem o segundo maior índice de chuvas de abril, 273,4 mm. Também no Cariri, a cidade de Cedro registrou 84 mm; Aurora teve chuva de 74 mm e o município de Umari, de 73 mm.

Iguatu, no Sertão Central e Inhamuns, registrou 93 mm. Na mesma região, Piquet Carneiro teve precipitação de 45 mm. Já na região Jaguaribana, os acumulados foram intensos nas cidades de Potiretama (85 mm) e Iracema (70 mm).

No litoral de Fortaleza, a precipitação foi intensa em Maranguape - 58 mm. A Capital registrou 6,4 mm no posto Messejana.

Conforme a Funceme, o Ceará tem condições favoráveis à chuva em todas as regiões na manhã desta quinta-feira (29). O Centro-sul, o Litoral Norte e a Ibiapaba podem ter acumulados moderados a mais fortes.

Confira as dez maiores chuvas por posto entre 7h de quarta-feira (28) e às 7h de quinta-feira (29):

Barro (Posto: Barro) : 160.0 mm

Barro (Posto: Engenho Velho) : 138.1 mm

Barro (Posto: Monte Alegre) : 128.0 mm

Iguatu (Posto: Iguatu) : 93.0 mm

Potiretama (Posto: Potiretama) : 85.0 mm

Cedro (Posto: Ematerce) : 84.0 mm

Aurora (Posto: Sitio Tipi) : 74.0 mm

Umari (Posto: Cajazerinha) : 73.0 mm

Iracema (Posto: Sao Jose Do Fama) : 70.0 mm

Cedro (Posto: Cedro) : 70.0 mm