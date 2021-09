Zé Trovão grava vídeo e pede para Alexandre de Moraes prendê-lo dia 7 de setembro

O caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido nas redes como Zé Trovão, gravou um vídeo incitando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a prendê-lo durante as manifestações do dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Zé Trovão tem um mandado de prisão em aberto a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR). Ele é suspeito de ser um dos organizadores de atos antidemocráticos marcado em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para ocorrer no Feriado da Independência.