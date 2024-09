Zé Batista propõe centros de acolhimento para idosos e acredita em 2º turno: 'Estamos no páreo'

Candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PSTU, Zé Batista quer focar em ações na saúde para as pessoas idosas da capital cearense. Entre as iniciativas, estão a capacitação dos profissionais e a assistência por meio de centros de acolhimento.

"Nós iremos investir mais na saúde como um todo, incluindo esse setor que deve dar assistência às pessoas mais idosas, com profissionais capacitados, com centros de acolhimento, com centro de acompanhamento psicológico, físico, de nutrições. Ou seja, garantir uma vida digna para essas pessoas idosas". Zé Batista (PSTU) Candidato a Prefeitura de Fortaleza

A proposta foi citada por ele nesta sexta-feira (27), após entrevista concedida por ele na sede do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho Previdência Social no Estado do Ceará (Sinprece).

Veja também PontoPoder Candidato do PSTU, Zé Batista quer reforçar campanha digital e focar em proposta de taxar bilionário PontoPoder PontoPoder: veja sabatina com o candidato a prefeito de Fortaleza Zé Batista, do PSTU

Indagado sobre quem apoiaria em eventual 2º turno das eleições, o candidato afirmou que "até o último dia nós estamos no páreo e estamos disputando o voto e a consciência dos trabalhadores". "Quem sabe não vai ser o PSTU (no 2º turno)? Se nós não tivermos, nós vamos discutir com a nossa base. A maneira para alcançar os eleitores nessa última semana antes do 1º turno da votação devem ser as plataformas digitais.

"Nós vamos investir, nos próximos dias, muito nas redes sociais, mas manter o nosso trabalho nos bairros, na periferia, nas empresas, nas portas das escolas, das fábricas, dos canteiros de obra, no corpo a corpo", reforçou.