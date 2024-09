PontoPoder: veja sabatina com o candidato a prefeito de Fortaleza Zé Batista, do PSTU

Candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) à Prefeitura de Fortaleza, Zé Batista foi o entrevistado de mais um episódio da série de sabatinas PontoPoder. Veiculada nesta segunda-feira (16), a conversa foi conduzida pelo editor e colunista Wagner Mendes.

Durante a entrevista, o prefeiturável revelou quais suas motivações para concorrer ao Executivo municipal e detalhou suas propostas para a Saúde, para a Segurança Pública e para a Educação do Município. Entre as proposições, ele destacou a promoção da taxação das grandes fortunas, a realização de concursos públicos e o fomento da valorização dos servidores municipais.

A entrevista completa está no YouTube do Diário do Nordeste. Na última semana, foram convidados os cinco primeiros colocados na primeira rodada da pesquisa Quaest para a Prefeitura de Fortaleza, divulgada no último dia 22 de agosto. Ao longo desta serão veiculadas conversas com os demais participantes do pleito.

Veja também PontoPoder Zé Batista aponta plano de obras públicas como foco em Fortaleza: 'Resolver problemas da população' PontoPoder Em ato no Centro, Zé Batista defende plano de obras: 'Geraria emprego e melhoraria condição de vida'

Além dos cinco primeiros entrevistados da semana passada e de Zé Batista, participaram da nova rodada de sabatinas George Lima (Solidariedade) e Chico Malta (PCB). Apesar de convidado e em acordo com as regras previamente assinadas pela assessoria, o candidato Técio Nunes (Psol) optou por não conceder a entrevista por incompatibilidade de agenda.