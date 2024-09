Zé Batista aponta plano de obras públicas como foco em Fortaleza: 'Resolver problemas da população'

Candidato do PSTU a Prefeitura de Fortaleza, Zé Batista destaca como principal proposta da candidatura a realização de plano de obras públicas na capital cearense. Ele participou de caminhada na manhã desta sexta-feira (6) em apoio à greve dos servidores do INSS, na Praça Coração de Jesus, no Centro da cidade.

"Minha principal proposta de campanha é um plano de obras públicas, que gera emprego, que constrói mais hospitais, mais escolas, mais postos de saúde, infraestrutura, mais áreas de lazer, mais saneamento básico. Ou seja, resolve esses problemas da população, da classe trabalhadora de Fortaleza, ao mesmo tempo que gera emprego". Zé Batista Candidato a Prefeitura de Fortaleza

Na agenda de campanha, Zé Batista esteve acompanhado de apoiadores e distribuiu panfletos entre os manifestantes e também entre pessoas que transitavam pelo local.

Legenda: Candidato do PSTU cumpriu agenda de campanha no centro de Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Sem a presença da candidata a vice, a dirigente sindical Malu Costa (PSTU), Zé Batista enfatizou a importância da companheira de chapa na construção do plano de governo da candidatura.

"Ela, por ser uma servidora pública, uma dirigente da categoria, tem essa experiência na prática, na vida real. Por isso que ela nos ajudou muito na elaboração do nosso programa, no que se refere ao serviço público", explica.