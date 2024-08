Em ato no Centro, Zé Batista defende plano de obras: 'Geraria emprego e melhoraria condição de vida'

O candidato do PSTU à Prefeitura de Fortaleza, Zé Batista, iniciou a campanha nas ruas nesta sexta-feira (16), com panfletagem no Centro. Ao lado de apoiadores e filiados do partido, o socialista apresentou propostas aos trabalhadores que passavam pelo local.

Veja também PontoPoder Veja o que os candidatos podem e o que não podem fazer na campanha de rua e nas redes sociais PontoPoder PSTU lança Zé Batista como pré-candidato na disputa pela Prefeitura de Fortaleza

A distribuição do material ocorreu na Praça José de Alencar, na Rua Liberato Barroso, entre o novo terminal de ônibus e a estação do metrô.

Legenda: Zé Batista apresentou "plano de obras públicas" como uma das propostas aos eleitores Foto: Ismael Soares

"Estamos neste momento na Praça José de Alencar, entre o Terminal e a saída do Metrô, para dialogar com a população das periferias, que é quem utiliza o transporte público, e apresentar nossas propostas, nossos materiais e os nossos candidatos socialistas e revolucionários", afirmou.

Em relação às prioridades para a Cidade, ele afirmou que uma das suas propostas é fazer um "plano de obras públicas" para fazer intervenções em diferentes áreas, como Saúde, Educação, Saneamento e Habitação, de forma integrada, que também contribua com a geração de emprego e renda.

"Uma das principais propostas é o plano de obras públicas para construir hospitais, creches, postos de saúde, saneamento básico, moradia. Ou seja, tudo isso geraria empregos e, ao mesmo tempo, melhoraria a condição de vida da população mais pobre de Fortaleza", frisou.

Na ocasião, o candidato destacou a "desigualdade do processo eleitoral", por concorrer em um partido com quase nenhum recurso do Fundo Eleitoral e sem financiamento de empresários.

Legenda: Candidato do PSTU realizou primeiro ato de campanha no Centro Foto: Ismael Soares

"Sabemos que é um processo desigual, é um processo que o poderio econômico impulsiona muito as campanhas, mas nós vamos fazer essa campanha nos locais de trabalho, nas escolas, nas praças, nas feiras, com palestras e diálogo nos bairros, vai ser assim a campanha do PSTU", destacou.

Conheça o candidato

Membro do diretório do PSTU no Ceará, José Batista Neto é operário da construção civil e coordenador licenciado da Executiva Nacional da Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas). Ele foi o candidato ao Governo do Ceará em 2022 e concorreu a uma cadeira de vereador na eleição de 2020 — pela mesma organização partidária em ambas as oportunidades.

Apesar de ser natural de Iguatu, foi em Fortaleza que construiu sua vida desde jovem. Agora, vai disputar pela primeira vez ao Executivo da Capital.