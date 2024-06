Yury do Paredão vai relatar Orçamento de 2025 para infraestrutura, transporte e energia

O deputado federal cearense Yury do Paredão (MDB) anunciou nesta quinta-feira (13) que será o responsável por relatar parte do Orçamento do Governo Federal de 2025 que destina verba para as áreas de infraestrutura, transportes, portos e aeroportos, minas e energia.

"É com grande entusiasmo que assumo a relatoria do orçamento de 2025 de infraestrutura, transportes, portos e aeroportos, minas e energia. Uma missão importante para o desenvolvimento do nosso País. Meu compromisso é com o povo brasileiro, e quero fazer dessa função mais um instrumento para promover o diálogo", afirmou por meio das redes sociais.

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) foi instalada no dia 24 de abril, no Congresso Nacional. Na ocasião, o deputado Julio Arcoverde (PP-PI) foi escolhido como presidente da comissão, enquanto o senador Angelo Coronel (PSD-BA) ficou como relatoria geral da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o próximo ano.

Devido ao tamanho da matéria, o deputado Yury do Paredão deve ficar responsável pela elaboração de uma parte, conforme anunciou.