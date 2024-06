O que diz o projeto da Câmara que equipara o aborto a homicídio; veja os detalhes

Na calada da noite de quarta-feira (12), a Câmara dos Deputados aprovou a urgência de tramitação de um projeto de lei que pretende alterar o Código Penal Brasileiro para punir como crime de homicídio mulheres que interromperem a gravidez com 22 semanas, mesmo nos casos em que a gestação seja resultante de estupro.

O projeto, naturalmente, passa longe de ser uma prioridade para o País que enfrenta problemas muito maiores e mais complexos, mas faz parte da estratégia de um grupo de deputados radicais de dominar os debates no País com a chamada pauta de costumes, com amplo apoio da ala conservadora do Congresso Nacional.