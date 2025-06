XII Seminário de Prefeitos 2025 debate os avanços da transparência no poder público

Ter transparência é um dos princípios básicos para que a população tenha acesso às contas públicas do Brasil, e assim tenham controle dos gastos e investimentos feitos nos âmbitos municipal, estadual e federal.

É por meio desse instrumento que, aliado a divulgação dos indicadores e dados estatísticos oficiais - em todos os âmbitos da gestão - que gestores públicos podem compreender e aplicar melhor os recursos, sob o olhar atento do cidadão.

Essa temática será um dos tópicos abordados no Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025, entre os dias 16 e 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. No encontro será debatido como esse recurso aproxima a sociedade dos gestores públicos e promove a cidadania.

Pesquisa mostra avanço

Uma pesquisa dos Tribunais de Contas revelou que o índice médio de transparência dos portais públicos no Brasil é de 58%, o que coloca o índice no nível intermediário, pois alguns índices ainda precisam ser atingidos.

O destaque, na pesquisa, ficou para os Tribunais de Contas (90,42%) e o Ministério Público Federal (88,31%), o que indica avanços na disponibilização de informações financeiras e orçamentárias acessíveis à sociedade.

Essa atuação faz parte de um movimento para informar a população sobre a destinação das verbas públicas e como esses recursos se transformam em benefício do cidadão e, assim, tenha consciência dos gastos relacionados à saúde, educação e segurança, por exemplo.

Palestra como parte da programação

A Conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE/CE), Patrícia Saboya, vai ser uma das principais palestrantes com base nesse tema com a apresentação “O Papel das Ouvidorias no fortalecimento da gestão”.

“Hoje é muito claro, para todos nós, a importância que o cidadão tenha acesso a uma administração pública, e a Ouvidoria será esse canal, o canal mais propício”, diz Patrícia sobre o papel das Ouvidorias.

“Através delas, nós podemos receber denúncias, críticas, elogios, enfim, aquilo que pode ajudar qualquer gestão pública que realmente tem interesse em ser eficiente, humanizada, que tenha as suas ouvidorias fortalecidas, para que elas possam atuar, colaborando como um braço democrático da gestão pública municipal”, finaliza ela.

Como parte da programação do Painel 4 “Transparência: Cidadania e Fortalecimento da gestão pública”, mediado pelo colunista de economia do Diário do Nordeste, Egídio Serpa, outras apresentações importantes também comporão o Seminário dos Prefeitos 2025.

O Secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira falará sobre “O papel da comunicação governamental para a transparência”, a ser proferida por Chagas Vieira, também dará uma palavra no encontro.

