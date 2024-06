Vereadores de Fortaleza aprovam criação de 54 cargos para o IJF e 267 para a Guarda Municipal

Os vereadores de Fortaleza aprovaram, em sessão extraordinária nesta quinta-feira (27), dois projetos de lei que ampliam a vagas para servidores públicos na Guarda Municipal de Fortaleza e no Instituto Doutor José Frota (IJF). Agora, as matérias seguem para sanção do prefeito José Sarto (PDT).

No caso da Guarda, o projeto de lei complementar nº 29/2024 cria 205 cargos de inspetor e 62 cargos de subinspetor, totalizando 267 novas funções.

“O aumento do efetivo nos cargos de subinspetor e de inspetor representa maior possibilidade do Guarda Municipal e do subinspetor ascenderem na carreira para mudança de classe, que só é possível em caso de existência de cargos vagos nas classes superiores, estimulando, assim, o desenvolvimento profissional do servidor”, justificou o prefeito da Capital na mensagem do projeto.

A criação dos cargos passa a vigorar somente após o exercício financeiro de 2024, em data a ser definida por decreto da Prefeitura.

Saúde

Já para a Saúde, a Câmara Municipal autorizou a criação de 54 cargos efetivos para o IJF. A proposta prevê a convocação de 38 enfermeiros, 11 médicos, 3 psicólogos e 2 fonoaudiólogos.

Serão chamados profissionais de níveis médio e superior aprovados nos últimos concursos para o hospital. A convocação dependerá da lotação do quadro de pessoal da unidade de saúde, bem como da respectiva previsão orçamentária.

As duas matérias seguem para sanção no Executivo.