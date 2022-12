A vereadora Carla Ayres (PT) foi abraçada e beijada à força pelo parlamentar Marquinhos da Silva (PSC) durante sessão realizada na Câmara Municipal de Florianópolis na última quarta-feira (7). A cena foi flagrada pelas câmeras e publicada pela vereadora nas redes sociais.

O momento, segundo informou Carla, aconteceu enquanto os dois discutiam um projeto de lei. As imagens mostram quando Marquinhos se aproxima da parlamentar e a puxa pelo braço, abraçando-a quando ela se recusa a falar com ele. No fim, ele ainda tentou beijá-la no rosto à força.

Veja o vídeo:

"No dia em que aprovamos a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Florianópolis, mais uma cena de assédio que precisamos lutar para que não ocorra nas ruas e nos parlamentos do nosso país. Não é brincadeira se só um riu", escreveu Carla no Twitter.

Resposta nas redes

Logo após a divulgação das imagens, o vereador declarou estar triste com a acusação, mas acabou admitindo que a conduta foi "equivocada" e pediu desculpas por ter abordado a vereadora sem autorização.

"Peço minhas sinceras desculpas a ela e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas pelo meu ato. Ressalto que em nenhum momento agi de maneira mal-intencionada, porém, fui infeliz em invadir o seu espaço. Levarei essa atitude equivocada como um aprendizado, compreendendo essa situação e repudiando toda forma de assédio", disse ele, sem, no entanto, divulgar nota sobre o caso.