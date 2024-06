Senador articula almoço de Lula com sertanejos; Gusttavo Lima teria rejeitado proposta

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) tem articulado um almoço de relacionamento de cantores sertanejos com o presidente Lula (PT), numa tentativa de diminuir a resistência de alguns nomes ao petista.

O senador estaria abrindo diálogo com o cantor Leonardo, que teria convencido as duplas Bruno e Marrone e Chitãozinho e Xororó a participar. As informações são da coluna de Lauro Jardim, do O Globo.

Veja também PontoPoder O que se espera da participação de Lula e Bolsonaro na disputa pela Prefeitura de Fortaleza PontoPoder 'Espero que o presidente Lula não vá em palanque', diz Lupi sobre disputa PT x PDT em Fortaleza

O cantor Eduardo Costa também estaria disposto a participar do almoço, já Gusttavo Lima segue resistente à proposta.