O que os aliados nacionais PT e PDT acham de Lula na campanha eleitoral em Fortaleza

Às vésperas de uma acirrada disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza, dois importantes partidos da base aliada de Lula tendem a protagonizar uma disputa particular na Cidade. Os dois partidos têm candidaturas competitivas no embate e ainda há uma terceira legenda com destaque em Fortaleza: União Brasil.

Nas últimas semanas, Lula tem sido questionado sobre a postura que terá em cidades-chave na eleição municipal no País. Ele disse, recentemente, que Fortaleza é uma prioridade para o PT nas eleições deste ano entre as grandes cidades brasileiras.

Em colégios eleitorais maiores como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o PT deverá apoiar candidatos de outros partidos.

Uma estratégia do partido do presidente é aumentar o número de prefeituras controladas para fortalecer a legenda visando o embate eleitoral de 2026, que incluirá a Presidência da República, governos estaduais e cadeiras na Câmara dos Deputados, onde o governo enfrenta dificuldades.

Enquanto PT e PDT se enfrentam em nível estadual e municipal no Ceará, ambos mantêm uma parceria nacional, com Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, ocupando o Ministério da Previdência.

Em Fortaleza, José Sarto, atual prefeito, é o pré-candidato do PDT, enquanto Evandro Leitão é o nome petista para a disputa.

O primeiro sinal de que os aliados querem compromissos de Lula nos estados veio do próprio presidente Lupi, do PDT, que ocupa a Prefeitura de Fortaleza. Em entrevista à Verdinha, no início da semana passada, Lupi disse esperar que o presidente Lula não suba nos palanques em cidades onde há disputa entre membros da base aliada.

No Ceará, sob a liderança de Ciro Gomes, o PDT tem sido um dos principais opositores do governo Elmano de Freitas (PT), com críticas constantes e acusações que vão além das questões administrativas.

O PT, em contrapartida, espera de Lula uma atuação direta em Fortaleza, em defesa da candidatura de Evandro Leitão. Em recente entrevista a esta coluna, a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, estabeleceu a prioridade para a Prefeitura da Capital para o partido.

União Brasil mais distante

Além das duas legendas citadas, o União Brasil ocupa três ministérios no governo Lula e tem Capitão Wagner como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Wagner faz parte de uma ala partidária que não está próxima ao governo Lula.

Neste caso, é pouco provável que o União Brasil solicite neutralidade do presidente da República, pois nem no Congresso Nacional a bancada do partido vota coesa com o presidente.

Com este cenário, Fortaleza se prepara para uma eleição que poderá não apenas definir o futuro da cidade, mas também influenciar a configuração política do Nordeste e o equilíbrio de forças na base aliada do governo federal.