Fortaleza é prioridade e o PT deverá ter candidatura própria, sinaliza presidente nacional da sigla

A construção de alianças partidárias para a eleição municipal de 2024 nas maiores cidades no Brasil está levando Fortaleza, ao que tudo indica, a ser uma das principais apostas (senão a principal) do PT, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pleito municipal é um termômetro da sucessão presidencial em 2026.

As convergências que trazem os olhares nacionais ao embate em Fortaleza, atualmente comandada pelo prefeito José Sarto, do PDT - partido aliado do PT em âmbito nacional - estão na observação do cenário de disputa nas maiores capitais brasileiras e são confirmadas a esta coluna pela presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann.

Das cinco maiores capitais brasileiras com disputa em 2024 (apenas Brasília não tem eleições municipais), é praticamente certo que o PT não terá candidato próprio em três: São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Sobram, então, Fortaleza e Belo Horizonte. Das duas, o cenário mais claro para que o partido ocupe a cabeça de chapa é a capital cearense, a maior cidade da região que garantiu a vitória de Lula nas urnas em 2022.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, reforça que Fortaleza é uma das cidades prioritárias para o partido na sucessão municipal em todo o País e fala das pretensões do partido inclusive para disputas no Interior. Gleisi Hoffmann Presidente nacional do PT “Avaliamos que, no Ceará, podemos ganhar em muitas cidades, inclusive em Fortaleza, que está entre as capitais prioritárias para o PT”.

O comando nacional da sigla dará, segundo ela, “atenção total” às definições do candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza. Os pré-candidatos até o momento são o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, a deputada federal Luizianne Lins, o presidente municipal do partido, Guilherme Sampaio, a deputadas estadual Larissa Gaspar e o ex-deputado Artur Bruno.

Gleisi se esquiva de entrar no embate entre os correligionários, mas é categórica em garantir que as definições internas estão perto de uma resolução.

“Estamos nos aproximando da definição aí e vamos dar toda a atenção necessária para honrar com essa prioridade”, completa.

O processo de definição do candidato do partido deverá ocorrer em março.