Servidora da Alece internada por inalar fumaça recebe alta 11 dias após incêndio

A servidora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) internada desde o incêndio que atingiu o Plenário da Casa, no último dia 20 de junho, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (1º).

A colaboradora foi acompanhada por equipe multidisciplinar na unidade de saúde por conta da quantidade de fumaça que ela inalou ao tentar fugir das chamas.

A informação sobre o quadro de saúde da mulher foi divulgada pela assessoria de comunicação da Alece.

“Durante todo o período de internação, equipes da Alece acompanharam ela e sua família para prestar a assistência e apoio necessários neste momento”, informou nota da Casa Legislativa. A servidora seguirá a recuperação em casa.

INCÊNDIO

Os primeiros sinais de fumaça nos corredores da sede do Parlamento cearense foram percebidos por volta do meio-dia de quinta-feira (20). De imediato, a Casa foi evacuada e o Corpo de Bombeiros iniciou o combate às chamas.

Além do grupo de bombeiros militares, a corporação enviou outras sete viaturas de combate ao fogo e de salvamento. Superada a primeira etapa de combate, os agentes passaram a atuar no rescaldo da estrutura — processo minucioso de resfriamento do ambiente.

De acordo com o relato de pessoas que estavam no local, o fogo teria iniciado em uma cantina da Assembleia Legislativa. A versão, no entanto, não foi confirmada pelas autoridades.

No momento do incêndio, não havia sessão legislativa, contudo, alguns parlamentares estavam em seus gabinetes e havia uma atividade do Programa de Prevenção à Violência (Previo) em um dos auditórios do complexo de comissões.