Justiça determina afastamento de coordenador e secretário de Aurora após acidente com ônibus escolar

A Justiça do Ceará determinou o afastamento do secretário de Transportes e do coordenador de Manutenção de Frota do município de Aurora, em ação ajuizada após o acidente com o ônibus escolar que deixou três morto e 13 feridos. A suspeita é de que eles foram indicados por apoio político e não por "qualificação técnica".

A decisão da Vara Única da Comarca de Aurora foi divulgada nesta quarta-feira (7), acatando ação pública do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

A prefeitura de Aurora deve providenciar, em até 30 dias, a vistoria de todos os veículos de transporte público do município por profissionais do Detran-CE. Em caso de irregularidades, a administração deve garantir o conserto dos veículos. A multa em caso de não cumprimento é de R$ 5 mil.

Para a Justiça, as nomeações do secretário de Transportes e do coordenador de Manutenção de Frota não seguiram critérios técnicos e serviram como pagamento a apoio político.

O secretário é agricultor com ensino médio completo, enquanto o coordenador é agricultor com ensino fundamental completo. A prefeitura deve nomear pessoas com aptidão e qualificação técnica para os cargos, segundo a determinação.

O MPCE ressaltou que a escolha dos afastados está em confronto com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a prefeitura de Aurora e aguarda posicionamento sobre a decisão judicial. Esta matéria será atualizada mediante retorno da gestão municipal.

Acidente com ônibus escolar

Um ônibus escolar do município de Aurora caiu de uma ribanceira na Serra de Caririaçu, na tarde de 23 de julho deste ano. O veículo transportava jogadores, torcedores e auxiliares da seleção de futebol do município com destino a Santana do Cariri, para uma competição.

Três passageiros morreram no local do acidente: os jogadores Cícero Cristino Batista Lins (22 anos) e Juscélio Justino de Oliveira (38 anos) e o torcedor José Waldemir Dias Brasileiro. Outras 13 pessoas ficaram feridas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo, que caiu na ribanceira de aproximadamente 60 metros. A ocorrência foi atendida pelo Samu, por uma aeronave da Ciopaer e por ambulâncias da cidade.

Doze feridos foram levados para o Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte. E um deles precisou ser transferido para o Hospital Santo Antônio, em Barbalha.

Após o acidente, a Secretaria de Juventude e Esporte de Aurora (Sejuves) suspendeu todas as atividades esportivas na sede e distritos do município por 15 dias.