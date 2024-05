Juazeiro do Norte está a 1,8 mil eleitores de ter dois turnos na eleição para prefeito; entenda

A dois dias do fim do prazo para atualização e pedidos de novos registros eleitorais, o município de Juazeiro do Norte tem 198.165 eleitores cadastrados. Faltam 1.835 eleitores para que a cidade passe a ter disputa em dois turnos pela Prefeitura já em outubro deste ano.

Caso se confirme a chegada ao número mínimo previsto em lei, a terra do Padre Cícero vai se juntar a Fortaleza e Caucaia como os dois municípios com disputa a prefeito em dois turnos.

Atualmente, de acordo com dados do Censo 2022, Juazeiro do Norte tem 286.120 habitantes. A meta da Justiça Eleitoral é que 70% da população esteja apta a votar, o que daria um número de 200.284 cadastros. Pelas contas do TRE-CE, falta menos de um ponto percentual para atingir a meta.