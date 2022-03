Veja quem deve se filiar ao União Brasil no Ceará sob comando de Capitão Wagner

Após a confirmação de que o deputado federal Capitão Wagner vai assumir o comando do União Brasil no Ceará (UB), outros políticos do Estado também se preparam para adentrar a sigla.

Atraídos por tempo de televisão e fundo eleitoral, vereadores de Fortaleza, deputados e pré-candidatos aguardavam a definição de que a sigla ficaria de fato sob a presidência de Wagner.

A definição deve mudar a composição do Legislativo, com a chegada de parlamentares opositores à legenda e a saída de aliados do governador Camilo Santana (PT) e do grupo político comandado pelo senador Cid Gomes (PDT).

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (16), Wagner afirmou que as filiações serão oficializadas em um evento na próxima semana, ainda sem data definida.

Políticos que devem se filiar ao União Brasil no Ceará:



Deputados federais

Heitor Freire, do extinto PSL

Aníbal Gomes, do extindo DEM

Danilo Forte (PSDB)

Vaidon Oliveira (Pros)

Deputados estaduais:

Fernanda Pessoa (PSDB)

Tony Brito (Pros)

Heitor Férrer (SD)

João Jaime, do extinto DEM

Vereadores de Fortaleza:

Sargento Reginauro (Pros)

Julierme Sena (Pros)

Priscila Costa (Pros)

Márcio Martins (Pros)

Ao Diário do Nordestem o Sargento Reginauro disse que, por não terem janela partidária, os verdores que querem migrar para o União Brasil estudam a legislação eleitoral para efetuar a troca.

"Há uma instabilidade no Pros nacional, e isso, na legislação, pode abrir um precedente para que a gente solicite essa migração partidária; estamos estudando; o natural seria de fato acompanhar o nosso líder", disse o parlamentar.

Também cotado para entrar no grupo, o deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (PP), disse que tomará a decisão ainda nesta quarta-feira.