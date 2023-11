Unifor é homenageada na Câmara dos Deputados pelos 50 anos de existência: 'alta qualificação'

A Universidade de Fortaleza (Unifor), criada pela Fundação Edson Queiroz, foi homenageada no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta segunda-feira (20). Proposta pela deputada federal cearense Fernanda Pessoa (União Brasil), a sessão solene celebrou os 50 anos de existência da instituição.

"Há meio século, a Unifor entrega ao País profissionais cuja alta qualificação é atestada, principalmente, pelos investimentos e resultados obtidos em parcerias com empresas privadas", elogiou a parlamentar autora do projeto.

Para o reitor da instituição, Randal Pompeu, a homenagem é "muito importante" por reconhecer o trabalho que tem sido feito ao longo dos anos. "É uma universidade que sempre trabalhou no tripé 'ensino, pesquisa e extensão'. Sempre fez muitos projetos para a comunidade", resumiu o gestor. Ele afirmou ainda que, nos próximos anos, a Unifor irá investir em ampliação da oferta de ensino a distância e internacionalização. "Queremos mais parcerias, participar de mais redes de universidades mundo a fora", projetou.

"Nos sentimos muito honrados. Principalmente quando observamos que vários parlamentares [da Câmara] são egressos da nossa universidade. Penso que esse é o maior legado", celebrou a vice-reitora de Graduação e Pós-Graduação, Maria Clara Bugarim.

Legenda: Homenagem ao cinquentenário da Unifor ocorreu em Brasília Foto: Divulgação/Unifor

A vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, Manoela Queiroz Bacelar, ressaltou a importância da Unifor durante a pandemia de Covid-19 e as contribuições que a universidade tem dado à sociedade no que diz respeito ao acesso à cultura, arte e pesquisa. "É um orgulho e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, para nós, levar adiante o legado dos meus avós [Edson e Yolanda Queiroz]", compartilhou.

Considerada a melhor instituição particular de ensino superior do Norte e Nordeste, a Unifor já formou mais de 110 mil profissionais e possui mais de mil professores no corpo docente.

50 anos da Unifor

A Unifor completou 50 anos de existência em 21 de março deste ano. Em meio século de funcionamento, a instituição formou mais de 110 mil profissionais de excelência em diferentes áreas do conhecimento e acumulou diversas experiências exitosas de ensino, pesquisa e extensão, com credibilidade e reconhecimento nacional e internacional.

Além disso, a universidade foi eleita a melhor instituição particular de ensino superior das regiões Norte e Nordeste, conforme o ranking britânico Times Higher Education (THE).

"A Universidade de Fortaleza é um legado do sonho dos meus pais, Edson Queiroz e Yolanda Vidal Queiroz, que acreditaram no poder transformador da educação como motor para o crescimento do nosso Estado. Esta homenagem não é apenas um reconhecimento da trajetória da Unifor, mas, também, uma celebração ao nosso compromisso contínuo em promover a educação de excelência e o desenvolvimento de nossa região", acredita a presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha.