Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

TRE-CE confirma cassação de vereadores de Penaforte por fraude à cota de gênero

A determinação afeta diretamente os vereadores João Paulo do Crediário e Toninho, eleitos pelo PT no ano passado

Escrito por
Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
(Atualizado às 17:42)
PontoPoder
A imagem mostra uma sessão em andamento em uma sala de tribunal ou plenário. Várias pessoas estão sentadas ao redor de mesas de madeira em formato de “U”, utilizando computadores portáteis e documentos impressos. A maioria veste togas pretas, indicando que são magistrados ou membros do tribunal. Há garrafas de água e papéis sobre as mesas. Ao fundo, estão bandeiras do Brasil e de um estado, além de um crucifixo fixado na parede. Algumas pessoas em pé observam a sessão através de um vidro. O ambiente é formal e organizado, típico de um julgamento ou reunião institucional.
Legenda: A sanção de inelegibilidade às duas candidatas fictícias identificadas foi mantida, mas afastada no caso do presidente municipal do partido, o vereador João Paulo.
Foto: Divulgação/TRE-CE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) confirmou decisão de primeiro grau e manteve a cassação da chapa de vereadores da Federação Fé Brasil, formada por PCdoB, PT e PV, nessa terça-feira (23). Com isso, os votos recebidos pelas agremiações serão anulados e os quocientes eleitoral e partidário recontados. 

A determinação afeta diretamente os vereadores João Paulo do Crediário e Toninho, eleitos pelo PT no ano passado. A reportagem não localizou os parlamentares para pronunciamentos. O espaço segue aberto.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Câmara de Fortaleza analisa projeto que dá incentivo a profissionais da saúde primária

teaser image
PontoPoder

Câmara Municipal aprova criação de cargos na comissão de intervenção da Santa Casa de Fortaleza

A sanção de inelegibilidade às duas candidatas fictícias identificadas foi mantida, mas afastada no caso do vereador João Paulo, que teria participado da fraude eleitoral, segundo a denúncia. O PontoPoder buscou a presidente da federação para manifestações sobre a decisão, e aguarda retorno.

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A imagem mostra uma sessão em andamento em uma sala de tribunal ou plenário. Várias pessoas estão sentadas ao redor de mesas de madeira em formato de “U”, utilizando computadores portáteis e documentos impressos. A maioria veste togas pretas, indicando que são magistrados ou membros do tribunal. Há garrafas de água e papéis sobre as mesas. Ao fundo, estão bandeiras do Brasil e de um estado, além de um crucifixo fixado na parede. Algumas pessoas em pé observam a sessão através de um vidro. O ambiente é formal e organizado, típico de um julgamento ou reunião institucional.
PontoPoder

TRE-CE confirma cassação de vereadores de Penaforte por fraude à cota de gênero

A determinação afeta diretamente os vereadores João Paulo do Crediário e Toninho, eleitos pelo PT no ano passado

Ingrid Campos
Há 1 hora
Foto mostra silhueta de crianças caminhando
PontoPoder

Alece aprova auxílio a órfãos da Covid, mas CE tem apenas dois beneficiados; saiba como se inscrever

Secretaria da Proteção Social alega que busca por outros beneficiários é permanente e cadastro segue aberto no portal da Pasta

Marcos Moreira
Há 1 hora
Imagem mostra o plenário da Câmara Municipal de Fortaleza durante uma sessão. Ao centro, está a mesa diretora com três pessoas sentadas, atrás de um painel com o brasão da cidade e ao fundo bandeiras do Brasil, do Ceará e de Fortaleza, além de um crucifixo na parede. À direita, um vereador fala na tribuna, enquanto sua imagem aparece em um telão. Outros parlamentares e assessores estão distribuídos pelo espaço, alguns sentados e outros em pé, com computadores e papéis sobre as bancadas em formato semicircular. O ambiente é iluminado por refletores de teto e possui dois painéis eletrônicos exibindo informações da sessão.
PontoPoder

Ajuste fiscal em Fortaleza é aprovado na Câmara com alteração para preservar reajuste salarial

O texto final passou com duas emendas, conforme adiantado por Bruno Mesquita (PSD), líder do Governo Evandro na Câmara

Ingrid Campos
Há 2 horas
foto do senador Renan Calheiros.
PontoPoder

Projeto que isenta IR de quem ganha até R$ 5 mil é aprovado em comissão do Senado

A proposta segue para a Câmara dos Deputados

Diário do Nordeste/Agência Senado
Há 2 horas
Zambelli fala por videoconferência em um telão para os integrantes da comissão.
PontoPoder

Presa na Itália, Carla Zambelli presta depoimento à Câmara: 'Não estou foragida, estou exilada'

Deputada licenciada se defendeu durante sessão que analisa pedido de perda de mandato

Redação
24 de Setembro de 2025
Foto da mesa do CCJ: senador Jayme Campos (União-MT); presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA); senador Jorge Kajuru (PSB-GO).
PontoPoder

PEC da Blindagem é rejeitada pela CCJ do Senado

A proposta havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada

Diário do Nordeste/ Agência Senado
24 de Setembro de 2025
Foto de Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, de capacete durante visita em obra do Município
PontoPoder

Como o Orçamento de Fortaleza até 2029 reflete promessas de Evandro durante a campanha eleitoral

Diário do Nordeste listou as propostas e consultou especialistas, que avaliaram as convergências e opinaram sobre possíveis melhoramentos

Bruno Leite
24 de Setembro de 2025
Montagem com duas imagens. À esquerda, pôr do sol no mar visto de um barco, com nuvens no horizonte. À direita, Luizianne Lins de camiseta amarela e verde aparece em close, com cabelos ao vento, a bordo da embarcação.
PontoPoder

Luizianne Lins relata ataques de drones a embarcações que levam ajuda humanitária para Gaza

A cearense integra a missão da Global Sumoud Flotilha para levar mantimentos ao território palestino

Luana Barros
24 de Setembro de 2025
Imagem mostra ex-presidente Jair Bolsonaro, vestindo camisa polo amarela, visto através de uma grade do portão da sua residência, com expressão séria, em cenário que sugere reclusão. A imagem a prisão domiciliar dele em Brasília.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede que STF revise prisão domiciliar

Advogados solicitam que medidas cautelares impostas ao ex-presidente sejam revistas pela Corte

Redação
24 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Presidente do PL, André Fernandes terá desafio de articular alianças e acomodar interesses

Como dirigente partidário, o deputado federal terá papel institucional que será estratégico para a oposição em 2026

Inácio Aguiar
24 de Setembro de 2025
Senadores Alessandro Vieira e Otto Alencar conversar na comissão.
PontoPoder

Relator da PEC da Blindagem recomenda rejeição e diz que proposta é “abrigo seguro para criminosos”

Relatório do senador Alessandro Vieira será votado nesta quarta-feira (24) na CCJ

Redação
23 de Setembro de 2025
Na imagem, Flávio Dino fala durante sessão no colegiado do STF.
PontoPoder

Flávio Dino é eleito presidente da Primeira Turma do STF

Eleição ocorreu nesta terça-feira (23) e seguiu rito protocolar da Corte

Lucas Monteiro
23 de Setembro de 2025
Entrada do Posto de Saúde Irmã Hercília Aragão, em Fortaleza, com placa de identificação da Prefeitura e do SUS. Pessoas estão reunidas na frente e dentro do posto, incluindo mulheres, crianças e idosos. À esquerda, uma senhora com andador caminha na calçada; ao centro, uma mulher de camiseta rosa entra no prédio; à direita, um menino de camiseta vermelha e uma senhora de vestido azul estão em frente ao portão, próximo a um jovem sentado no muro. Há cartazes informativos sobre vacinação contra a Covid-19 afixados no portão.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza analisa projeto que dá incentivo a profissionais da saúde primária

O valor do benefício não servirá de base de cálculo para quaisquer outras vantagens ou indenizações, nem será incorporado aos vencimentos

Ingrid Campos
23 de Setembro de 2025
Primeira Turma do STF reunida no julgamento da trama golpista onde julgam o réu Jair Bolsonaro e aliados
PontoPoder

Primeira Turma do STF aprova ata do julgamento que condenou Bolsonaro

Corte agora define prazo para publicação do acórdão, que oficializa a condenação

Redação
23 de Setembro de 2025
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza durante sessão. Na mesa diretora, estão parlamentares sentados, com bandeiras do Brasil, do Ceará e de Fortaleza ao fundo, além de um crucifixo na parede. À direita, um vereador fala na tribuna, enquanto é transmitido em um telão com o brasão da Câmara. Há vereadores e assessores sentados nas cadeiras semicirculares, alguns utilizando celulares ou fazendo anotações.
PontoPoder

Ajuste fiscal da Prefeitura de Fortaleza prevê restrições caso despesas superem 95% das receitas

Até o terceiro bimestre de 2025, essa relação em Fortaleza estava em 94%; conheça as 10 medidas do projeto

Ingrid Campos
23 de Setembro de 2025
Foto mostra deputados durante a sessão da Alece
PontoPoder

Deputado propõe ‘PEC da Desblindagem’ para reduzir imunidade parlamentar no Ceará; base pede cautela

Propostas ocorrem em meio à repercussão nacional em torno da chamada ‘PEC da Blindagem’ no Congresso

Marcos Moreira
23 de Setembro de 2025
Deputado Eduardo Bolsonaro
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro minimiza elogios de Trump a Lula: 'Inteligência política'

Presidente dos EUA disse deve se encontrar na semana que vem com o mandatário brasileiro

Redação
23 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Redução de juros, parcelamento e até perdão: o que prevê o Refis proposto por Evandro Leitão

Projeto foi enviado à Câmara Municipal e pode dar até 90% de descontos ao contribuinte e 48 meses para pagar

Inácio Aguiar
23 de Setembro de 2025
Imagem mostra três soldados do Exército Brasileiro em pé, armados e fardados, usando capacetes, posicionados em frente a um prédio de esquina. Ao lado, passam uma mulher de camiseta preta e shorts brancos, acompanhada de uma criança de camiseta listrada azul e vermelha. No fundo, há carros estacionados na rua e um muro com pichações.
PontoPoder

Santa Quitéria pode receber Forças Armadas durante eleição suplementar, em meio a temor por facção

Segundo a presidente do TRE, o governador Elmano de Freitas (PT) apoia o reforço federal

Ingrid Campos
23 de Setembro de 2025
Valdemar Costa Neto assina documento em mesa cercado por políticos e apoiadores que aplaudem. Atrás dele, um painel exibe o logotipo do partido PL sobre fundo com as cores da bandeira do Brasil. Algumas pessoas registram o momento com celular.
PontoPoder

André Fernandes evita cravar candidatura própria do PL para o Governo: 'Debater melhor os nomes'

O deputado federal assumiu a presidência do partido no Ceará e falou sobre metas para a eleição de 2026

Luana Barros e Beatriz Matos
23 de Setembro de 2025