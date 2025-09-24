TRE-CE confirma cassação de vereadores de Penaforte por fraude à cota de gênero

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) confirmou decisão de primeiro grau e manteve a cassação da chapa de vereadores da Federação Fé Brasil, formada por PCdoB, PT e PV, nessa terça-feira (23). Com isso, os votos recebidos pelas agremiações serão anulados e os quocientes eleitoral e partidário recontados.

A determinação afeta diretamente os vereadores João Paulo do Crediário e Toninho, eleitos pelo PT no ano passado. A reportagem não localizou os parlamentares para pronunciamentos. O espaço segue aberto.

Veja também PontoPoder Câmara de Fortaleza analisa projeto que dá incentivo a profissionais da saúde primária PontoPoder Câmara Municipal aprova criação de cargos na comissão de intervenção da Santa Casa de Fortaleza

A sanção de inelegibilidade às duas candidatas fictícias identificadas foi mantida, mas afastada no caso do vereador João Paulo, que teria participado da fraude eleitoral, segundo a denúncia. O PontoPoder buscou a presidente da federação para manifestações sobre a decisão, e aguarda retorno.