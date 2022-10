TCE recomenda aprovação de contas do governo Camilo Santana em 2021

Por quatro votos a três, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) recomendou, nesta quarta-feira (26), a aprovação com ressalvas das contas de governo do ex-governador Camilo Santana (PT), referente ao exercício de 2021.

O relatório da conselheira Soraia Victor, no entanto, havia sido pela desaprovação das contas, justificando créditos adicionais no orçamento sem a prévia autorização do Poder Legislativo.

Veja como votaram os conselheiros

Pela aprovação

Edilberto Pontes

Ernesto Saboia

Rholden Queiroz

Valdomiro Távora

Pela desaprovação

Soraia Victor

Patrícia Saboya

Alexandre Figueiredo

Trâmite

O relatório avaliado pelos conselheiros do TCE deverá ser enviado para a análise final dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Os parlamentares dão a palavra final sobre aprovação ou reprovação das contas.

