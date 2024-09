Starlink recua e diz que vai cumprir ordem de bloqueio do X no Brasil

A Starlink, empresa de Elon Musk, recuou na decisão e informou, nesta terça-feira (3), que irá cumprir a ordem de bloqueio do X, antigo Twitter, no Brasil. Após se negar a suspender o acesso à plataforma enquanto as contas deles não fossem desbloqueadas pela Justiça brasileira, a empresa comunicou a nova decisão na rede social.

Na publicação, a companhia marcou a conta de Alexandre de Moraes e afirmou que, por uma ordem do ministro, as finanças da Starlink foram congeladas, impedindo transações financeiras no país.

A empresa declarou que "imediatamente" entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) após a decisão, alegando uma "ilegalidade".

"Para nossos clientes no Brasil (que podem não conseguir ler isso como resultado de X ser bloqueado por @alexandre): A equipe da Starlink está fazendo todo o possível para mantê-lo conectado", inicia a publicação.

"Após a ordem da semana passada do Alexandre que congelou as finanças da Starlink e impede a Starlink de realizar transações financeiras no Brasil, iniciamos imediatamente processos judiciais no Supremo Tribunal Federal explicando a ilegalidade bruta dessa ordem e pedindo ao Tribunal que descongele nossos ativos. Independentemente do tratamento ilegal da Starlink no congelamento de nossos ativos, estamos cumprindo a ordem de bloquear o acesso ao X no Brasil", concluiu a companhia.

A SpaceX é responsável pelo serviço de internet via satélite da Starlink. A empresa do bilionário Elon Musk tem ao menos 215 mil pontos de "acesso" no Brasil, segundo dados da agência sobre clientes de telecomunicações.

Bloqueio da Starlink

O bloqueio dos recursos financeiros da empresa foi determinado na quinta-feira (29). Esse bloqueio busca garantir o pagamento das multas aplicadas à rede social.

O descumprimento foi o que fez o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, aumentar para R$ 200 mil a multa aplicada à X.

Por ter fechado seu escritório no Brasil desde 17 de agosto, a X não tem mais representantes legais no País. Por isso, na quarta-feira (28), o STF intimou Elon Musk a apresentar um representante legal da empresa no País.