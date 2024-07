Silvio Almeida recebe título de cidadão cearense; ele é o quinto ministro de Lula homenageado

Em menos de dois anos de mandato, cinco ministros do Governo Lula (PT) receberam o Título de Cidadão Cearense da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Nesta quarta-feira (3), a honraria foi entregue ao quinto ministro de Estado. O condecorado da vez foi Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC).

A medida é concedida para pessoas que se destacam ou colaboram com o desenvolvimento do Estado, em qualquer âmbito. A cerimônia ocorreu no Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes, no Anexo II da Alece.

"Agora, quando eu falar do Ceará, vou falar um pouco de mim também. Graças à generosidade de vocês, agora eu também sou cearense. Aprendi com muitos amigos cearenses, que todo filho e filha dessa terra tem um orgulho danado de ser cearense. Todos que conheci têm prazer em falar e louvar sua terra. Então, nesses meus primeiros minutos de vida como cearense, vou fazer a mesma coisa", disse o ministro em seu discurso logo após receber o título.

O ministro destacou o papel de cearenses como Capistrano de Abreu, Rachel de Queiroz, José de Alencar, Bárbara de Alencar e Belchior na formação do Brasil, além de destacar o pioneirismo do Ceará na abolição da escravidão. "O nosso povo é o verdadeiro herói da nacionalidade, é o nosso vulto nacional. Foram cearenses que nos contaram essa história sobre o nosso passado, que cearenses sejam a vanguarda na construção da história do nosso futuro. Vira o Ceará e viva o Brasil", concluiu.

Legenda: Ministro logo após receber o título de cidadão cearense Foto: Reprodução/TV Assembleia

A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Renato Roseno (Psol), com subscrição do presidente da Casa, Evandro Leitão (PT), e da deputada Larissa Gaspar (PT). O reconhecimento foi aprovado por unanimidade em abril. A Alece e o MDHC assinaram, no ano passado, termo de cooperação técnica para prevenção e combate à violência no Estado.

Além de Almeida, a Casa já concedeu Título de cidadão cearense aos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Renan Filho (Transportes), José Múcio Monteiro (Defesa) e Flávio Dino (em 2023, quando era ministro da Justiça e Segurança Pública).

O atual comandante da Força Aérea Brasileira, tenente-brigadeiro Damasceno, também teve a honraria aprovada. Outra autoridade pública condecorada foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em agosto de 2021, quando ainda era ministro do Supremo Tribunal Federal.

Perfil do ministro

Nascido em São Paulo, Silvio Luiz de Almeida é professor universitário, advogado, jurista, filósofo e escritor, com doutorado e pós-doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo (USP).

Antes de assumir o cargo de ministro dos Direitos Humanos, atuava nas áreas de direito ambiental, econômico, tributário, além dos direitos humanos. É autor das obras "Racismo Estrutural", (São Paulo: Pólen Livros, 2019); "Sartre - direito e política: ontologia, liberdade e revolução", (São Paulo: Boitempo, 2016); e "O Direito no Jovem Lukács: A Filosofia do Direito em História e Consciência de Classe", (São Paulo: Alfa Ômega, 2006).