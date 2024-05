CAPTEI: Secretário da Casa Civil do RJ recebe Título de Cidadão Cearense

O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Nicola Moreira Miccione, foi agraciado com o Título de Cidadão Cearense nesta quinta-feira, 23, em uma sessão solene realizada no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A homenagem foi requerida pelo deputado Júlio César Filho (PT).

Legenda: Mesa das Autoridades convidadas Foto: Marcus Moura

O agraciado, formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pós-graduação em Direito Processual Civil pela Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC/CE), tem uma carreira consolidada no Banco do Nordeste do Brasil e, atualmente, atua no Governo do Estado do Rio de Janeiro, sendo titular da Secretaria de Estado da Casa Civil.

Legenda: Nicola Moreira Miccione Foto: Marcus Moura

“receber uma certidão de nascimento do Ceará é sempre muito importante. Sempre me senti verdadeiramente um cidadão cearense. Foram 20 anos morando neste Estado, sou mais cearense do que natural do estado em que nasci [...] o Ceará ajudou a formar o meu caráter e me deu as ferramentas para que eu construísse o meu caminho. No Ceará fiz amigos que me acompanharão até o fim da vida” Nicola Moreira Miccione Cidadão Cearense

O deputado Júlio César Filho destacou a importância da presença e atuação de Nicola Miccione no Ceará, ressaltando sua contribuição para a administração pública e para as ciências jurídicas no Estado. Nicola Miccione também é reconhecido como palestrante na área jurídica e administrativa, tendo participado de diversos congressos e seminários em Fortaleza.

