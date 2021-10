Sergio Moro disputará eleições em 2022 pelo partido Podemos, diz colunista

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro deve concorrer às eleições de 2022 pelo partido Podemos, com possibilidade de corrida pela Presidência ou pelo Senado. De acordo com a colunista Bela Megale, do O Globo, a filiação já estaria confirmada.

Ato que oficializará a entrada de Moro no partido deve ocorrer em evento no dia 10 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Segundo a publicação, o Podemos acredita que a divulgação da filiação pode vir junto ao lançamento da pré-candidatura de Sergio Moro ao Palácio do Planalto.

Decisão de Moro

Conforme a colunista, Moro teria decidido concorrer às eleições em setembro, quando esteve no Brasil para uma rodada de conversas sobre seu futuro na política.

No evento de filiação marcado para novembro, ele já estará desligado da empresa Alvarez & Marsal, onde atualmente trabalha em Nova York.

O ex-ministro cumpre agenda pela companhia global de serviços profissionais até o fim de outubro.