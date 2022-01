Sem vacina, deputada bolsonarista assiste ao jogo do Fortaleza no Castelão; Sejuv apura caso

Em visita ao Ceará, a deputada federal Carla Zambelli (PSL) acompanhou a disputa entre Fortaleza e Sousa (PB), no Castelão, no último domingo (30). A entrada da parlamentar à Arena, no entanto, causou polêmica, já que ela afirma não ter tomado a vacina contra a Covid-19. O decreto estadual obriga que o comprovante de vacinação seja exigido em eventos no Ceará, sendo responsabilidade do clube mandante a fiscalização.

Por outro lado, a deputada alega ter um atestado médico que a dispensa de tomar o imunizante. Já o Fortaleza Esporte Clube disse que "não convidou e nem facilitou a entrada da deputada".

Conforme o Diário do Nordeste apurou, a parlamentar foi ao estádio a convite de Eduardo de Salles, secretário do Conselho Deliberativo do Fortaleza e assessor da deputada na Câmara, em Brasília. Na semana passada, Zambelli já havia visitado as instalações do Fortaleza, no Pici. Desde o fim do ano passado, a Câmara dos Deputados está em recesso. O retorno às atividades será na próxima quarta-feira (2).

No último domingo, a deputada acompanhou a partida ao lado de seu marido, o coronel Aginaldo de Oliveira, comandante da Força Nacional de Segurança Pública. O militar é cearense e ganhou projeção nacional após um discurso controverso durante o motim da Polícia Militar do Ceará, em 2020. À época, ele chamou os amotinados de “gigantes” e “corajosos”.

Sem vacina

O atual decreto em vigor no Ceará, publicado no último dia 29 de janeiro, determina que o passaporte vacinal seja exigido a todo cidadão que deseje participar de eventos ou acessar estabelecimentos, como restaurantes, bares, academias, hotéis e barracas de praia, por exemplo. O documento também determina ser obrigatório o uso de máscara de proteção contra o vírus em todo o Ceará.

Além de ser contrária à vacinação, a deputada e seu marido aparecem sem máscara em imagem publicada no próprio perfil da parlamentar. Nas redes sociais, Zambelli disse que “não pode” e não tomará a vacina contra a Covid-19.

Legenda: Atestado médico apresentado pela deputada Foto: Reprodução

Em documento disponibilizado pela parlamentar, emitido em 11 de janeiro deste ano, é informado que ela possui condições clínicas crônicas em acompanhamento médico que impõem riscos significativos à sua saúde caso receba a administração do imunizante” contra a Covid-19.

No atestado, no entanto, não consta a assinatura ou o registro do médico que forneceu o documento.

Atestado

Também nas redes sociais, o assessor da deputada, Eduardo de Salles, se pronunciou sobre o caso. “A deputada Carla Zambelli não compareceu ao estádio a convite do órgão do clube, nem esteve em nenhum camarote oficial. Em relação às condições de acesso, foram atendidos os requisitos do decreto estadual, conforme art. 11. §8”, afirmou.

Legenda: Assessor disse que a deputada respeito o decreto estadual Foto: Reprodução

De acordo com o decreto, “o passaporte sanitário não será exigido como condição de acesso aos estabelecimentos por menores de doze anos ou por aqueles que, por razões médicas reconhecidas em atestado médico, não puderem se vacinar”.

Investigação

Procurada, a Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) informou que cabe aos clubes mandantes de jogos na Arena Castelão a responsabilidade de toda a operação no dia do jogo, incluindo a fiscalização sobre o esquema vacinal completo, assim como o uso de máscaras e o cumprimento do distanciamento social.

“Destaca, ainda, que o caso ocorrido no jogo entre Fortaleza x Sousa-PB, pela Copa do Nordeste, no último domingo (30), será apurado pela Sejuv”, conclui a nota.

Silêncio

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria do Fortaleza, que afirmou que não irá se manifestar, já que o clube não convidou e nem facilitou a entrada da deputada.

O assessor da deputada foi novamente procurado pela reportagem, mas não quis se pronunciar.