Sem sessão há 14 dias, CPI das Associações aguarda laudo de áudio com suposto tráfico de influência

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) que investiga suposta participação das associações de policiais e bombeiros militares no motim da PM em 2020 não ocorrerá pela segunda semana consecutiva nesta terça-feira (21).

Deputados estaduais membros do colegiado aguardam o resultado da perícia de um áudio apresentado pelo relator da CPI, o deputado Elmano Freitas (PT), ainda no dia 7 de junho, e devem continuar os trabalhos após o resultado.

A perícia do material fica a cargo da Pefoce, a Perícia Forense do Estado do Ceará. De acordo com a secretaria da Comissão, não foi estipulado prazo para que o laudo seja divulgado. Interlocutores do colegiado, no entanto, avaliam que o resultado seja conhecido "em breve".

Áudio polêmico

No início do mês, um áudio apresentado durante a sessão da CPI causou tensionamento entre parlamentares da base e da oposição ao Governo do Estado.

No material, é possível ouvir tratativas sobre uma suposta negociação para que a Associação dos Profissionais de Segurança (APS) consiga liminar para liberação de recursos para a entidade - na época bloqueados por decreto do governo estadual.

O valor supostamente negociado seria em torno de R$ 400 mil.

Em depoimento anterior, o presidente da APS, Cleyber Araújo, já havia sido questionado a respeito de contrato com empresa de advocacia no mesmo valor.

A contratação seria referente, segundo o depoente, ao processo para tentar liberar a transferência de consignados dos associados da entidade.

Elmano questionou Cleyber Araújo se a voz no áudio seria dele, mas o militar foi orientado pelo advogado de defesa a não se manifestar sobre o material.