Secretários de ministérios do governo Lula são nomeados; Fernanda Pacobahyba é oficializada no FNDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou a nomeação dos escolhidos para comandar as secretarias de ministérios e órgãos do governo federal a partir de 2023. Fernanda Pacobahyba, ex-secretária da Fazenda do Ceará, já foi definida como presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O chamado segundo escalão do governo teve os nomes confirmados em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU) ainda no domingo 1º e também nesta segunda-feira (2).

Confira a lista dos nomeados e os cargos correspondentes:

Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba: presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE);

Andrei Augusto Passos Rodrigues: diretor-geral da Polícia Federal;

Antônio Fernando Souza Oliveira: diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal;

Robinson Sakiyama Barreirinhas: secretário especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda;

Swedenberger do Nascimento Barbosa: secretário-executivo do Ministério da Saúde;

Miriam Aparecida Belchior: secretária-executiva da Casa Civil;

Gabriel Galípolo: secretário-executivo do Ministério da Fazenda;

Maria Fernanda Ramos Coelho:secretária-executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República;

Marco Aurélio Santana Ribeiro: chefe do gabinete pessoal do Presidente da República;

Saulo Moura da Cunha: diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (ABI);

Wolnei Aparecido Wolff Barreiros: secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Cerimônia de posse presidencial

Agora presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse para o terceiro mandato ao cargo. A cerimônia oficial começou por volta das 15 horas, com sessão solene no Congresso Nacional e, logo depois, seguiu para o Palácio do Planalto.

O agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou para os Estados Unidos na última sexta-feira (30) e, portanto, não entregou a faixa ao sucessor.