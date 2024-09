Sarto propõe construir 100 supercreches, atender 6 mil crianças com TEA e dobrar número de CAPS

O prefeito José Sarto (PDT), candidato à reeleição em Fortaleza, pontuou, nesta quinta-feira (12), quais são as suas metas para suprir demandas relacionadas ao ensino infantil, ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e à atenção à saúde mental, caso seja o escolhido pelo eleitorado em outubro. As declarações foram feitas durante a sabatina realizada pelos editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes.

“Já entreguei 33 supercreches. Nós hoje já recepcionamos 8.000 crianças em tempo integral. A outras estão em processo de construção e entrega, de modo que nós vamos superar 50 creches que eu tinha me comprometido quando candidato na eleição passada. E o nosso compromisso é, para a próxima gestão, dobrar. Faremos 100 supercreches”, disse, salientando que o Município deve chegar a 52 unidades do tipo.

Pelo que explicou Sarto, as “supercreches” se diferenciam das demais pela dimensão que têm e por concentrar estruturas como berçários, salas de inovação, entre outros. Ainda com relação às creches, o entrevistado pontuou que o ideal é que aconteça a universalização, de modo que toda população que precisa possa ser atendida.

Com essas 52 que a gente vai entregar e mais as 100 de um próximo governo, nós chegaremos próximo a universalizar. A universalização talvez ainda demore um pouquinho mais, porque sempre entra na demanda novas crianças que precisam de creche. José Sarto Candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza

Questionado sobre o déficit de vagas na Educação Infantil em Fortaleza, o candidato confirmou a ocorrência dessa problemática, mas destacou que ele o reduziu ao longo da gestão. “Esse déficit é real, mas nós já minimizamos bastante. Se você pegar o déficit de 12 anos atrás, cerca de milhares de crianças estavam esperando a creche”, justificou.

Provocado a comentar sobre a proposta de adversários que prometem universalizar o acesso às creches em apenas um mandato, o postulante criticou e não se furtou a tecer críticas. “Lamentavelmente, tem candidato que está prometendo o céu na Terra”, alegou.

Na visão dele, tais promessas não são palpáveis. “Tem gente que vai estar falando aqui em reduzir déficit habitacional e reduzir vagas de creche em quatro anos. É literalmente impossível, porque todos os anos, com a taxa de natalidade, existem crianças que surgem e que precisam ser acolhidas”, salientou em seguida.

Veja também PontoPoder Sabatina PontoPoder: Sarto propõe plano de cargos e carreira da Guarda e patrulha nos bairros PontoPoder Sabatina PontoPoder: Sarto quer anistiar multas em uso de viseira; 'O impacto financeiro é pequeno'

Atenção Psicossocial e Atendimento a pessoas com TEA

O quantitativo inferior ao necessário de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) foi outro déficit existente na capital cearense apontado durante a conversa com o pedetista. Em resposta, Sarto alegou que houve uma evolução no quadro. “Temos hoje 16 CAPS, incluindo todas as modalidades”, citou. “Nossa meta agora é dobrar as unidades de CAPS aqui em Fortaleza”, prometeu.

Além de duplicar o número de CAPS, o convidado da sabatina prometeu a implantação de núcleos que possam acompanhar pessoas com autismo. “Entregamos o primeiro, o Nutea, na Regional 7, ali em frente ao Shopping Iguatemi, na Avenida Sebastião de Abreu”, frisou, falando da primeira iniciativa, que será utilizada como modelo para outras instalações.

“Mas nós temos um programa interessantíssimo, que é desenvolvido com o Iprede, o Projeto Vincular, que atende a 2 mil crianças com autismo da rede pública. É um projeto que é inovador mundialmente. Eu estive lá ontem, visitando com o doutor Sulivan. É um equipamento de ponta, não deixa a desejar a nenhum país do mundo”, acrescentou.

Segundo ele, o objetivo é pôr em operação mais estabelecimentos de atenção a pessoas neurodivergentes. “Nós estamos terminando de elaborar um projeto para construir uma Cidade do Autismo, vizinha ao Iprede, que vai atender mais 4 mil crianças e vai dar uma resposta, bem satisfatória a todo esse percentual de crianças diagnosticadas com o que a gente chama de TEA”, contou.

A expectativa é que, com as políticas descritas, o volume de crianças com essa condição atendidas pelo Município salte dos atuais 2 mil para 6 mil.

A expansão da rede municipal, tanto pela construção de mais CAPS quanto pelos novos núcleos voltados para o público infantil com TEA, possibilitará a convocação de mais profissionais aprovados em concursos públicos promovidos pela Prefeitura.

Entrevistas PontoPoder

As entrevistas são realizadas entre os dias 9 e 13 de setembro com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente.

São dois formatos de entrevistas com os candidatos. Primeiro, no bloco do PontoPoder no programa Bom Dia Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As entrevistas ocorrem ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista é gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina é exibida às 16h25, desta vez no programa Hora da Verdinha, como parte da grade da Verdinha FM 92,5 e, simultaneamente, na TV Diário.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia Nordeste.

Confira o cronograma: