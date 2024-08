Sarto começa campanha na Barra e destaca saúde e segurança: 'São os grandes temas que incomodam'

Candidato à reeleição, o prefeito José Sarto (PDT) iniciou a campanha eleitoral, nesta sexta-feira (16), com uma caminhada na Barra do Ceará. Ele esteve ao lado do vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB), também candidato à reeleição no cargo; do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e do presidente nacional interino do PDT, deputado federal André Figueiredo.

Vereadores e demais candidatos à Câmara Municipal o acompanharam na agenda, que partiu do Liceu do Vila Velha e seguiu pela orla do Vila do Mar.

Veja também PontoPoder Élcio Batista é confirmado candidato a vice na chapa de Sarto: 'Existe um projeto' PontoPoder PDT oficializa candidatura de José Sarto à reeleição em Fortaleza

"Sou cria da Barra do Ceará, me criei aqui, trabalhei aqui como médico, sou da periferia. É, simbolicamente, iniciar a campanha. Pra mim, voltar aqui como prefeito, é um prazer muito grande, principalmente pelo que a gente realizou: reforma, iluminação da ponte, Avenida Beira Rio, Vila do Mar, Pirambu, Praia de Iracema interligando tudo", disse Sarto.

Legenda: Sarto e Élcio Batista vão reeditar chapa para concorrer à reeleição Foto: Ismael Soares

Para ele, as prioridades nessa segunda campanha à Prefeitura devem ser saúde e segurança pública. "São os grandes temas que incomodam muito", afirmou. Sarto fez críticas à gestão do Governo do Estado na segurança pública. "Toda essa política de inclusão social não tem sido suficiente por conta da omissão do Governo em combater a criminalidade", pontuou.

Candidato à reeleição na vice-prefeitura, Élcio Batista destacou a aliança com o prefeito. "A gente tem um legado da cidade de Fortaleza que a gente precisa defender, dos últimos quatro anos. Enfrentamos a maior pandemia da história da humanidade com muita eficiência, com muita competência", disse.

O ex-prefeito Roberto Cláudio, presidente do PDT de Fortaleza, também acompanhou o primeiro ato de campanha de Sarto. "A gente tem um prefeito experiente, que conhece a realidade da Cidade, com um time competente de pessoas, com a obra em franca expansão e realização", defendeu. Durante o ato, apoiadores cantaram parabéns para o ex-prefeito, que comemorou aniversário no dia anterior.

Legenda: O gestor iniciou a campanha com uma caminhada na Beira-Mar, ao lado de apoiadores Foto: Ismael Soares

Conheça o candidato

Nascido em Acopiara, no interior do Ceará, Sarto cresceu em Fortaleza, na região da Barra do Ceará, onde morou com pais e irmãos. Médico de formação, iniciou a carreira política em 1988, quando foi eleito pela primeira como vereador da Capital. Na Câmara Municipal, foi reeleito no mandato seguinte.

No entanto, a trajetória política dele é mais extensa no Legislativo estadual. Foram sete mandatos como deputado estadual (1995-2020). No último deles, foi escolhido presidente da Casa. Em 2020, concorreu pela primeira vez à Prefeitura de Fortaleza, como candidato à sucessão de Roberto Cláudio. Foi eleito no segundo turno, com 51,69% dos votos válidos. Agora, concorre à reeleição.