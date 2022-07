Roberto Cláudio ressalta força política do PSD e diz que aliança avalia indicação à vice

Pré-candidato a governador pelo PDT, o ex-prefeito Roberto Cláudio declarou, nesta quarta-feira (20), que a aliança avalia a indicação de Domingos Filho (PSD) como pré-candidato a vice na chapa pedetista.

"O PSD hoje é a segunda força dos aliados que compõem a nossa aliança e está unido em torno desse propósito que é indicar o Domingos enquanto vice-governador na chapa que será encabeçada pelo PDT", disse Roberto Cláudio durante evento de lançamento de Ciro Gomes à presidência da República.

Domingos Filho, inclusive, está em Brasília prestigiando o evento nacional do PDT. A reivindicação do partido para o posto de vice ocorre mesmo antes do rompimento entre o PDT e o PT.

De acordo com Roberto Cláudio, a confirmação da chapa está sendo discutida internamente entre PDT e PSD, além de outros partidos que farão parte do arco de aliança para a disputa estadual.

Legenda: O deputado federal Eduardo Bismarck fez publicação indicando diálogo entre Roberto Cláudio e Domingos para chapa majoritária Foto: Reprodução

Nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) sinalizou apoio à formação de chapa entre as legendas. Além de PDT e PSD, o grupo tem conversas com Cidadania e PSB. Movimentações para atrair o PSDB também estão em curso.

O PDT realiza convenção estadual no próximo domingo (24). O mesmo dia em que o PSD também deverá homologar a tática eleitoral para outubro.