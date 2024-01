Rholden Queiroz toma posse no TCE e reforça 'critérios objetivos' nas fiscalizações em ano eleitoral

Empossado presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) na tarde desta segunda-feira (8), o conselheiro Rholden Queiroz deu perspectivas sobre o trabalho da Corte neste ano eleitoral, que vai marcar a primeira metade do seu mandato. Para ele, é necessário agir com "critérios objetivos" a fim de não prejudicar o processo eleitoral, mas garantindo uma eficiente fiscalização dos recursos públicos.

"Precisamos garantir que as fiscalizações do tribunal sejam criteriosamente preparadas e planejadas para que não fique pecha de favoritismo e de interferir no processo eleitoral. Então nós fazemos as fiscalizações com base na materialidade, em critérios científicos, de maneira que aquele município que foi fiscalizado, aquele gestor, foi por meio de uma ampla preparação do tribunal com critérios objetivos", indica o presidente.

"O tribunal vai continuar a agir nas suas fiscalizações normais, mas com atenção para esse ano eleitoral, monitorando gastos que sejam indevidos. A gente tem um papel em assegurar o equilíbrio do pleito eleitoral, tanto para não prejudicar indevidamente um gestor – por isso, as fiscalizações são objetivas, com base em critérios objetivos – quanto para que o gestor não se favoreça do Estado, de estar com a máquina para se beneficiar no processo eleitoral. Então esse tribunal tem que agir com muito equilíbrio e também com muito rigor nesse processo", completa.

Rholden Queiroz foi eleito para o biênio 2024/2025 por unanimidade e de forma secreta pelos conselheiros em novembro do ano passado. O colegiado empossado nesta segunda também contará com Valdomiro Távora como vice-presidente, Edilberto Pontes como corregedor e Patrícia Saboya como ouvidora.

Marcaram presença, entre outras autoridades: