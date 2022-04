Quem é Paulo Sérgio Nogueira, cearense de Iguatu que comanda a Defesa Nacional

Empossado no início deste mês, o cearense Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, 60, ex-comandante do Exército Brasileiro, é o novo ministro da Defesa. Ele assumiu no lugar do general Walter Braga Netto, cotado para ser candidato a vice-presidente da República na chapa com Jair Bolsonaro (PL).

Paulo Sérgio, o homem que Bolsonaro acredita ter as Forças Armadas “nas mãos”, nasceu em Iguatu, no interior do Ceará, e estudou no Colégio Militar de Fortaleza até a adolescência. Ele iniciou sua carreira militar, de fato, em 1974, aos 16 anos de idade, quando foi selecionado para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em São Paulo.

Legenda: O agora ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, visitou o Colégio Militar de Fortaleza em dezembro de 2021. Ele é ex-aluno da instituição. Foto: Divulgação/Colégio Militar de Fortaleza

Concluídos os estudos básicos, em 1976, Paulo entrou para a Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, onde cursou o ensino superior. Quatro anos depois, em 1980, ele foi declarado aspirante a oficial da arma de Infantaria, a mais antiga do Exército e apta no combate a pé em qualquer tipo de terreno, sob qualquer condição meteorológica.

Iguatu



Casado com Maria das Neves Paiva França de Oliveira, o general é pai de três filhos: Danilo, Rafael e Lucas. Os dois primeiros são majores da Infantaria e o último é engenheiro de sistemas formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Um jornal do município considera Paulo Sérgio o iguatuense "mais ilustre" por conseguir alcançar um cargo no alto escalão do Governo Federal.

"O general é o filho de Iguatu de maior projeção nacional", reforça o pesquisador iguatuense José Hilton Montenegro. Para ele, o conterrâneo comandou o Exécito no último ano de "forma firme, íntegra e com impactantes decisões e realizações em benefício da ordem, da democracia, da Amazônia, do combate à pandemia, das obras de engenharia e infraestrutura".

Serviços militares



Paulo Sérgio serviu ao Exército em unidades de Infantaria em cidades como João Pessoa (PB), Garanhuns (PE) e Belém (PA). Além disso, chegou a comandar um batalhão em Juiz de Fora (MG) e atuar junto à Embaixada do Brasil no México, onde permaneceu por dois anos.

Tropa nas mãos



No discurso de boas-vindas aos generais promovidos neste mês, incluindo Paulo Sérgio, Bolsonaro disse que, dentre todos os seus ministros de Estado, o cearense se destaca.

“Tenho 23 ministros. Todos são importantes, mas um se destaca: o da Defesa, porque tem a tropa (Forças Armadas) em suas mãos. É o que, em última análise, poderá fazer o País rumar em direção à normalidade, ao progresso e à paz”, comentou o presidente no palanque, sem citar nominalmente Paulo Sérgio e sem especificar de que “normalidade” estava tratando.

Legenda: Para o presidente Jair Bolsonaro, o novo ministro deve conduzir o Brasil "em direção à normalidade". Foto: Marcos Corrêa/PR

Bolsonaro e o novo ministro, porém, têm divergências. No ano passado, em entrevista ao Correio Braziliense, em meio à segunda onda da Covid-19, enquanto o presidente reforçava um discurso negacionista sobre a pandemia, Paulo Sérgio colocava o Exército em "quarentena" para barrar internamente a proliferação do vírus.

Sob a gestão do cearense, o Exécito promoveu isolamentos e distanciamentos sociais e fez campanhas massivas de prevenção ao contágio. Como consequência, as Forças Armadas registraram, proporcionalmente, menos casos e óbitos do que a população brasileira em geral.

Politização do Exército



Ainda ano passado, assim que assumiu o comando do Exército, Paulo Sérgio enfrentou uma situação desafiadora. Isso porque coube ao cearense deliberar sobre punir ou não o também general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, por participar de ato político-partidário favorável a Bolsonaro sendo militar de ativa. A conduta é proibida, segundo o Regulamento Disciplinar.

Regulamento Disciplinar do Exército - Anexo I (Relação de Transgressões)

57. Manifestar-se, publicamente, o militar da ativa, sem que esteja autorizado, a respeito de assuntos de natureza político-partidária.

À época, Paulo Sérgio decidiu inocentar Pazuello e arquivar o procedimento administrativo instaurado contra o ex-ministro da Saúde.

A atitude foi criticada por políticos de oposição, que reforçaram o discurso de que o governo Bolsonaro se confunde com o Exército e vice-versa. Além disso, se especulou que a medida foi tomada porque o Exército não queria se indispor com o presidente para evitar crise maior.