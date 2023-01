Quem é o deputado André Fernandes, alvo de inquérito do MPF por incitar atos antidemocráticos

O deputado bolsonarista André Fernandes (PL) está sendo investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) por suspeita de incitar atos antidemocráticos e terroristas em Brasília no último domingo (8), quando vândalos invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Forte aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o parlamentar ostenta “com orgulho” o título de “01 do Bolsonaro no Estado”.

Fernandes iniciou na vida pública em 2018, quando, impulsionado pela força da onda bolsonarista no País, foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa do Ceará - tendo sido o candidato mais votado para o cargo de deputado estadual no Estado, com 109.742 votos.

Em 2022, ele conseguiu repetir o feito de ser o mais votado no Ceará, desta vez para a Câmara dos Deputados. Com mais de 229 mil votos, ele foi eleito deputado federal - cargo para o qual deve tomar posse no próximo dia 1º de fevereiro. Ele, no entanto, pode já chegar na Casa sendo investigado.

Líder do Governo Lula na Casa, o também cearense José Guimarães (PT) já disse que irá denunciar Fernandes e outros nove parlamentares ao Conselho de Ética no Congresso Nacional. A intenção, segundo Guimarães, é “cassar o mandato”. “São fascistas e criminosos que ameaçam o estado democrático de direito”, completou o deputado petista.

Essa não será a primeira vez que ele enfrenta denúncias no Conselho de Ética. Durante o mandato como deputado estadual, ele foi alvo de processos por quebra de decoro parlamentar.

Quem é André Fernandes?

Ao longo do atual mandato – o primeiro na vida pública dele –, Fernandes montou uma carreira política cercada de polêmicas. Sem projetos expressivos aprovados na Assembleia Legislativa, o político ganhou projeção nacional por falas e atos controversos. Ao mesmo tempo em que é o aliado mais próximo ao ex-presidenteJair Bolsonaro no Ceará e consegue mobilizar lideranças nacionais, encontra dificuldade nas articulações partidárias locais.

Natural de Iguatu, na região Centro-Sul do Ceará, André tem 25 anos de idade. Ele começou a ganhar projeção em 2017 por meio de um canal no Youtube. Fernandes é bacharel em Ciência Política e possui pós-graduação em Gestão Pública.

O alinhamento à militância bolsonarista começa antes mesmo de 2018, quando ele deixa de produzir vídeos para o Youtube sobre sua rotina e adota um tom político e moralista, defendendo o voto a favor de Bolsonaro e atacando nomes da esquerda.

Legenda: André Fernandes defende voto em Bolsonaro em seu canal no Youtube Foto: Reprodução

Essa postura não muda ao longo da carreira política do parlamentar e rendeu ao deputado uma suspensão de 30 dias da AL-CE por quebra de decoro parlamentar. Em 2019, ele acusou, sem provas, o então deputado Nezinho Farias (PDT) de integrar uma facção criminosa.

Naquele mesmo ano, o ex-governador Camilo Santana (PT) entrou com uma denúncia criminal acusando o parlamentar de calúnia, difamação e injúria por supostamente usar as redes sociais para divulgar informações falsas. Em 2023, Fernandes é alvo novamente de uma ação movida pelo hoje ministro da Educação, que acusa o parlamentar de novo crime de calúnia.

A propagação de desinformação permeia a carreira política do deputado, que já teve publicações digitais marcadas como “informação falsa” em diversos momentos nos últimos três anos.

Durante a pandemia, ele precisou explicar na Justiça suspeitas que levantou contra o então secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto. Segundo o político, havia uma pressão para atestar mortes por Covid-19 no Estado como método para inflar os números da doença.

Em 2021, o parlamentar aceitou pagar uma multa de R$ 1 mil em uma ação movida pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) que o acusava de suposta prática de nepotismo. O político teria nomeado um cunhado e um tio como assessores parlamentares.

Um bolsonarista no Legislativo

Essas polêmicas tornaram Fernandes o aliado de Bolsonaro mais “midiático” no Ceará, o que atraiu o eleitorado bolsonarista e garantiu ao político um bom desempenho nas urnas no pleito de 2022.

Legenda: Bolsonaro apoia candidatura de André Fernandes em 2018 Foto: Reprodução

Não à toa, o deputado cearense manteve reuniões com o ex-presidente sempre que visitava Brasília. Ele já apareceu nas tradicionais lives presidenciais, quando Bolsonaro falava para sua militância mais próxima e adotava um discurso mais beligerante.

Legenda: André Fernandes e Eduardo Bolsonaro Foto: Reprodução

Em viagens do ex-presidente ao Ceará, André Fernandes acompanhava o então chefe do Executivo federal no avião. Os próprios filhos do ex-presidente têm relação próxima com o cearense, principalmente o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), responsável por gerenciar as redes sociais do pai.

Legenda: André Fernandes acompanha Bolsonaro em viagem ao Ceará Foto: Divulgação

Coadjuvante nas articulações locais

Apesar da projeção nacional de Fernandes, a força dele nas articulações políticas locais mostrou-se com pouca efetividade dentro do partido que integra. Ao mudar para o PL, no final de 2021, ele tentou ingressar na sigla já como presidente do partido no Ceará.

O deputado, no entanto, não conseguiu vencer a queda de braço com o presidente Acilon Gonçalves, que conseguiu manter a liderança partidária mesmo com as mudanças de perfil reforçadas pela migração de bolsonaristas.

Legenda: Inspetor Alberto é aliado de primeira ordem de André Fernandes Foto: Divulgação

Em 2022, ele conseguiu eleger o pai, Alcides Fernandes, como deputado estadual e também tentou lançar seu aliado, o vereador Inspetor Alberto, como candidato ao Senado pelo PL, mas, nesse caso, não teve sucesso.

Assim como outros bolsonaristas, Fernandes possui intensa presença nas redes sociais. Ele possui 1,2 milhão de seguidores no Instagram, mais de 387 mil no Twitter e 554 mil inscritos no Youtube.

No perfil que mantém no site da Assembleia Legislativa, ele afirma “defender sempre a família, os bons costumes, a polícia, o cidadão de bem, a legítima defesa” e lutar “pela redução de impostos, contra a ideologia de gênero, o aborto, as drogas, o politicamente correto e as inversões de valores”.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil