"Que seja muito feliz", diz Ciro sobre investidas de ala do PT em romper aliança com PDT

O pré-candidato a presidente da República Ciro Gomes (PDT) respondeu, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (15), às investidas de ala do PT cearense em romper a aliança com o PDT: "que seja muito feliz".

A fala aconteceu ao Ciro ser questionado sobre as ações do deputado federal e vice-presidente nacional do PT, José Guimarães, em mobilizar apoio por uma candidatura própria petista.

O parlamentar vem reiterando, em discursos, que o PT prefere a indicação da governadora Izolda Cela (PDT) como candidata à reeleição e não deverão continuar a aliança caso o escolhido do grupo governista seja o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio.

A expectativa, de acordo com o presidente estadual do PDT, deputado federal André Figueirero, é de que o partido aponte o nome escolhido para a disputa até o início de julho. Estão cotados ainda o presidente da Assembleia Legislativa (AL-CE), Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho.

Ciro Gomes participa na manhã desta quarta-feira de um evento do PDT em Fortaleza que reúne a cúpula nacional do partido. A programação prevê palestras da governadora Izolda, do ex-prefeito Roberto Cláudio e também do presidenciável do PDT, que deve encerrar o evento.

Traições

Ao ser questionado sobre a sucessão estadual, Ciro pregou paciência e falou sobre "traições".

"É preciso que, nessa fase, a gente se proteja de futrica, de intriga, de especulação, de traições. E mantenha o foco naquilo que tá em jogo, o que tá em jogo é o destino de quase dez milhões de pessoas, nossos irmãos e irmãs cearenses, que está em risco", disse.

O ex-ministro também comentou sobre a metodologia e o acordo interno dentro da sigla para a escolha do nome que concorrerá ao Governo do Ceará.

Ciro Gomes (PDT) Pré-candidato à Presidência da República O PDT vai escolher uma um dos seus candidatos para propor o nome para aliança [...] cada um deles responde, rigorosamente, a exigência de decência, a exigência de competência, a exigência de amor ao povo do Ceará.

Preferência

Questionado, Ciro não determinou sua preferência por um dos quatro nomes postos pelo partido. O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), por sua vez, foi o primeiro líder pedetista a expressar publicamente preferência e declarou apoio à indicação de Roberto Cláudio ainda em março.

Mais sobre PontoPoder Qual o papel de Izolda Cela na movimentação política no Ceará

"Como um bom pai, eu conheço as virtudes e os defeitos dos meus queridos filhos e, desse ponto de vista, eu estou seguro de que qualquer um dos quatro será muito bem é qualificado pra fazer aquilo que tem que ser feito", declatou.

Cenário nacional

O pré-candidato do PDT à Presidência da República também foi indagado sobre o cenário nacional. Ciro afirma que mantém conversas com partidos para traçar alianças nos estados, uma estratégia de apoio que pode garantir palanque do PDT nas regiões.

"Hoje remanesce como diálogo, só pra ser bem transparente, com o União Brasil que lançou o candidato. Não se sabe se vai permanecer ou não. Não me meto na vida alheia, né? E o PSD que publicamente pela voz do senhor presidente falou que se eu tivesse aí uma indicação de viabilidade havia uma possibilidade crescente", concluiu.