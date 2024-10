Quais foram as principais declarações de Evandro Leitão no Debate PontoPoder

Candidatos que disputam o 2º turno da eleição para a Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), participaram do Debate PontoPoder nesta quarta-feira (16) para debater propostas para a cidade.

Na oportunidade, Evandro rebateu críticas em relação à gestão como presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e evidenciou os padrinhos políticos que reforçam a sua campanha. Entre as principais propostas apresentadas, o petista falou dos projetos voltados para o público feminino, segurança pública, geração de emprego e habitação.

Veja também PontoPoder Veja os principais destaques de André Fernandes e Evandro Leitão no Debate PontoPoder do 2º turno PontoPoder Evandro Leitão propõe uma 'mesa permanente de negociação' na relação com professores da rede pública

O Debate PontoPoder contou com quatro blocos. Três deles foram de embates diretos entre os candidatos, com perguntas feitas diretamente ao adversário. Dois deles foram de tema livre, enquanto um teve assunto determinado por sorteio. Em um dos blocos, jornalistas do Diário do Nordeste participaram, fazendo perguntas sobre temas específicos a cada candidato.

GESTÃO PÚBLICA

Logo no início do debate, os candidatos colocaram em pauta a gestão de Evandro Leitão como presidente da Assembleia Legislativa. André acusou o petista de gastar “dinheiro de forma errônea” na reforma da Assembleia Legislativa, após o incêndio que atingiu o Plenário.

Evandro rebateu as críticas defendendo a lisura do procedimento de contratação dos serviços e que a Alece está entre as quatro mais transparentes do Brasil. Ele complementou alegando que foi eleito e reeleito com o voto do pai de André Fernandes, o deputado Alcides Fernandes, para a presidência da Casa Legislativa.

“O meu projeto cuida das pessoas, nos momentos mais importantes, porque o líder aparece nos momentos mais difíceis. Diferente de você que se esconde, diferente de você que é antivacina e é um negacionista”, afirmou Leitão. Ainda em torno do debate sobre gestão, ele evidenciou os seus padrinhos políticos, reforçando que faz parte do “time do Camilo, do Lula e do Elmano”.

POLÍTICA PARA MULHERES

Ainda no início do confronto, Evandro acusou André de ser contra a equiparação salarial entre homens e mulheres e que ele foi condenado por conta de uma agressão verbal contra a jornalista Patrícia Campos Mello, do jornal Folha de S. Paulo, em 2021.

Sobre o último caso, o deputado federal rebateu as acusações dizendo que acreditou em uma fake news, que acabou sendo republicada em suas redes sociais. “Errei, na época, pedi desculpas e fui condenado a pagar uma indenização de 50 mil reais”. Já sobre a primeira alegação, André defendeu que as mulheres tenham direito de receber remunerações maiores do que as de homens, não apenas de igual para igual.

Na sequência, Evandro apresentou um projeto para o público feminino. “Vou criar a Casa da Mulher de Fortaleza, para acolher você [mulher], com psicólogos para dar os encaminhamentos jurídicos cabíveis com advogados, fazendo uma parceria com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública”, prometeu.

Veja também PontoPoder Evandro cita Luizianne e relação na Câmara: 'Quando a eleição passar, temos que superar diferenças' PontoPoder Veja o desempenho de André Fernandes e Evandro Leitão nas zonas eleitorais de Fortaleza no 1º turno

EMPREGO E RENDA

Na abertura do terceiro bloco, Evandro foi questionado como pretende gerar mais empregos na Capital. O candidato ressaltou que Fortaleza tem o maior PIB do Nordeste, mas é a 3ª cidade mais desigual da região. Para ele, é preciso descentralizar investimentos por meio da criação de oportunidades.

“Vamos criar centros de formação dentro dos Cucas. Nós vamos criar um programa chamado Horizonte Digital, onde esse programa vai capacitar os jovens da periferia em novas tecnologias (...) Nós vamos também criar um programa chamado Ocupa Jovem, que é uma forma que o jovem tem de se capacitar, adquirir conhecimento, receber uma bolsa de 700 reais através desse estágio e depois ele possa ser inserido no mercado de trabalho com conhecimento”, salientou.

O candidato também defendeu intervenções do Poder Público Municipal em regiões da cidade para impulsionar a renda. Nesse sentido, o petista manifestou a ideia de revitalizar o Centro e a Avenida Monsenhor Tabosa, além de fortalecer a rede hoteleira da Praia do Futuro.

SEGURANÇA PÚBLICA

Leitão foi questionado, ainda, acerca da atuação da Guarda Municipal. Nesse âmbito, ele prometeu, como primeiro ato, integrar o órgão com as forças de segurança do Estado, como a Polícia Militar e Polícia Civil.

“Nós iremos criar também o Pelotão da Guarda Municipal em todas as regionais de Fortaleza, através de um grupamento de operações especiais que já existe”, defendeu. O petista também disse que pretende valorizar a Guarda Municipal e chamar os aprovados no último concurso.

Ao ser questionado se pretende reforçar a quantidade de agentes armados, Evandro finalizou dizendo que não quer uma “Fortaleza armada”, ao contrário de André, a quem chamou de “armamentista”.

HABITAÇÃO

Evandro Leitão prometeu implementar um programa no âmbito da habitação em parceria com o Governo Federal. A ideia é combater o déficit habitacional na Capital por meio do “Minha Casa, Minha Vida”.

“Nós vamos fazer um programa de regularização fundiária, onde eu vou entregar para você, irmão e irmã fortalezense, o papel da casa, para você ter a segurança de ter a posse, mas também ter a propriedade, e você não ficar com aquela insegurança jurídica de a qualquer momento perder a sua casa”, salientou o deputado estadual.

O candidato também prometeu cuidar das áreas de risco de Fortaleza que, segundo ele, chegam a 89. “Nós vamos criar um programa de aluguel social para tirar as pessoas das áreas de risco. E aí, sim, dar dignidade à população”, pontuou.