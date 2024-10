Evandro Leitão propõe uma 'mesa permanente de negociação' na relação com professores da rede pública

O candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, participou de um ato na Praça da Gentilândia, na noite desta terça-feira (15), ao lado do prefeito reeleito de Recife, João Campos (PSB). Na data que marca do Dia dos Professores, o petista prometeu, caso seja eleito, criar uma "mesa permanente de negociação" com a categoria.

"Primeiro valorizá-los, ter uma mesa permanente de negociação valorizando os professores, fazendo com que se respeite as leis, se respeite as decisões legais e, para isso, é importante que a gente sempre esteja dialogando, conversando e construindo" Evandro Leitão Candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza

Acompanhado de João Campos, que foi reeleito com quase 80% dos votos, o petista destacou que aparecia com 4% das intenções de votos nas primeiras pesquisas, atingiu 34% nas urnas e, agora, segue com a campanha crescendo no segundo turno.

"A estratégia está correta, o que temos é que intensificar os trabalhos, o corpo a corpo, estando ainda mais nas ruas com caminhadas, carreatas, mostrando para a população os dois lados", disse.

Evandro reforçou o discurso de polarização, que tem sido a tônica da chapa petista no segundo turno. "O lado bolsonarista, daquele negacionista, daquele que infelizmente incentivou a nossa população a não se vacinar, o lado que agride mulheres, que foi condenado, que não tem experiência nenhuma a não ser administrar perfis, e tem o outro lado, que é o lado que eu faço parte, o lado do 'Minha Casa, Minha Vida', do 'Mais Médicos', das farmácias populares, das escolas de tempo integral, do 'Ceará Sem Fome'", concluiu.