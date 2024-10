Quais capitais terão 2º turno das Eleições 2024? Veja lista

Eleitores de 51 municípios brasileiros se preparam para votar no segundo turno das Eleições Municipais de 2024, que acontece no domingo (27).

O segundo turno ocorre quando nenhum candidato obtém a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno. Ou seja, para ser eleito no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos (excluídos os votos em branco e os votos nulos).

As cidades que terão o segundo turno estão espalhadas nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Municípios das cinco regiões do País terão pleito neste domingo, incluindo 15 capitais. São elas:

Aracaju (SE);

Belém (PA);

Belo Horizonte (MG);

Campo Grande (MS);

Cuiabá (MT);

Curitiba (PR);

Fortaleza (CE);

Goiânia (GO);

João Pessoa (PB);

Manaus (AM);

Natal (RN);

Palmas (TO);

Porto Alegre (RS);

Porto Velho (RO);

São Paulo (SP).

Confira a seguir a lista completa de municípios.

CIDADES COM 2º TURNO

Amazonas

Manaus

Bahia

Camaçari

Ceará

Caucaia

Fortaleza

Espírito Santo

Serra

Goiás

Anápolis

Aparecida De Goiânia

Goiânia

Maranhão

Imperatriz

Minas Gerais

Belo Horizonte

Uberaba

Mato Grosso

Cuiabá

Mato Grosso do Sul

Campo Grande

Pará

Belém

Santarém

Paraíba

Campina Grande

João Pessoa

Paraná

Curitiba

Londrina

Ponta Grossa

Pernambuco

Olinda

Paulista

Rio de Janeiro

Niterói

Petrópolis

Rio Grande do Norte

Natal

Rio Grande do Sul

Canoas

Caxias do Sul

Pelotas

Porto Alegre

Santa Maria

Rondônia

Porto Velho

São Paulo

Barueri

Diadema

Franca

Guarujá

Guarulhos

Jundiaí

Limeira

Mauá

Piracicaba

Ribeirão Preto

Santos

São Bernardo do Campo

São José do Rio Preto

São José dos Campos

São Paulo

Sumaré

Taboão da Serra

Taubaté

Sergipe

Aracaju

Tocantins