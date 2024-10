Quaest Fortaleza 2º turno: o voto em Evandro ou André é por rejeição ou por fé no candidato?

A segunda rodada da pesquisa Quaest do segundo turno em Fortaleza, divulgada nessa quarta-feira (23), revelou a motivação do eleitor para votar em Evandro Leitão (PT) ou André Fernandes (PL) no próximo domingo (27). Os dois estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, com o petista numericamente à frente, com 44%, enquanto o candidato do PL tem 42%.

Para 72% dos entrevistados, a escolha do candidato ocorreu por ser "o melhor para a cidade". Já para 23%, a decisão foi tomada por aversão à outra candidatura. Não sabem ou não responderam são 5%.

Para obter o resultado, o instituto fez a seguinte pergunta: "Você vai votar no seu candidato porque acredita ser o melhor para a cidade ou porque rejeita a outra opção?" às pessoas ouvidas durante a pesquisa de intenção de voto estimulada — modalidade em que os nomes dos postulantes são apresentados aos entrevistados ao lado de seus respectivos partidos.

O levantamento, encomendado pela TV Verdes Mares, ouviu 900 eleitores de Fortaleza entre domingo (20) e terça-feira (22) e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE- 04417/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança da pesquisa é de 95%.

Eleitorado de Evandro e André

Entre os eleitores de Evandro Leitão, 68% disseram que o escolheram por ser o melhor para a cidade, enquanto 28% afirmaram que optaram pelo petista por rejeição ao outro candidato, no caso, André Fernandes. Não souberam ou não responderam são 4%.

Entre os eleitores de André Fernandes, 78% dos entrevistados informaram que optaram pelo candidato do PL por ser "o melhor para a cidade", enquanto 17% disseram que era por rejeição ao outro candidato.

No caso dos dados estratificados dos candidatos, a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os resultados

Você vai votar no seu candidato porque acredita ser o melhor para a cidade ou porque rejeita a outra opção?

É o melhor para a Cidade: 72%

Rejeita o outro candidato: 23%

NS/NR: 5%

O que disse o eleitorado de Evandro Leitão

(Margem de erro: 5 p.p.)

É o melhor para a cidade: 68%

Rejeita o outro candidato: 28%

NS/NR: 4%

O que disse o eleitorado de André Fernandes

(Margem de erro: 5 p.p.)