PSD anuncia filiação de Célio Studart, mas mudança ocorrerá em março pelo risco de sanções

Já anunciado como coordenador nacional do PSD na causa animal, o deputado federal cearense Célio Studart ainda hesita em confirmar se deixará o PV rumo ao PSD. Nesta quarta-feira (16), o parlamentar se reuniu com o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab (PSD), e com a família que comanda o partido no Ceará: o ex-vice-governador Domingos Filho, o deputado federal Domingos Neto e a prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, em Brasília.

Contudo, devido às regras eleitorais, Studart afirma que só irá comentar uma eventual mudança em março.

O parlamentar foi o segundo deputado federal do Ceará mais bem votado nas eleições de 2018 e ficou em quinto lugar na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2020. Após o encontro desta quarta-feira, o próprio diretório cearense anunciou o ingresso do deputado nos quadros do partido e a condução do parlamentar ao cargo de coordenador da causa animal.

"É uma honra para o PSD do Ceará receber o deputado federal Célio Studart como novo filiado ao nosso partido. Como Coordenador Nacional da Causa Animal, órgão nacional que vai ser instituído pelo partido, o PSD estadual irá criar o órgão estadual e esperar a indicação do parlamentar Célio Studart para essa missão”. Os filiados do PSD lhe recebem de braços abertos”, declarou Domingos Filho.

Além de Studart, Kassab, e Domingos Filho, participaram da reunião em Brasília o deputado federal Domingos Neto (PSD) e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD).

Só em março

Procurado pelo Diário do Nordeste, Célio Studart afirmou, por meio da assessoria de imprensa, que "qualquer manifestação sobre mudança de partido se dará somente no período previsto pela lei, da janela partidária".

O período de janela partidária começa no próximo dia 3 de março e segue até 1º de abril. Nesse intervalo de tempo, deputados federais, estaduais e distritais poderão trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato.