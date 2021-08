PDT e PSD se fortalecem e MDB perde força após novas eleições em cidades do Ceará

Neste domingo (1°), o Ceará foi o estado com mais municípios realizando eleições suplementares: três das nove cidades brasileiras que realizaram votação foram no Estado. A disputa aumentou o número de Prefeituras cearenses governadas pelo PDT, além de ter ampliado a influência do PSD. Por outro lado, o MDB perdeu mais uma Prefeitura. Em 2020, o partido já havia diminuído o número de gestores municipais no Estado.

Tanto a campanha eleitoral como o dia de votação nas cidades foram marcados pela presença de parlamentares estaduais e federais, que também aproveitaram o momento para disputar o apoio das bases eleitorais - já de olho nas eleições de 2022.

Monalisa Torres Professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (Uece), "Ano que vem é ano eleitoral. Então, não só é importante ter aliados vitoriosos, mas também ampliar e medir (o apoio dos eleitores). Pensar como uma espécie de termômetro da região, sobre como está a avaliação e a influência de cada deputado".

Mudança na gestão

Missão Velha foi a única cidade que elegeu um grupo político diferente daquele eleito em 2020. Impedido de assumir a Prefeitura após vencer a eleição de 2020, o ex-prefeito Dr. Washington (MDB) não conseguiu eleger a sucessora - a candidata Fitinha (PT), que acabou perdendo para Dr. Lorim (PDT).

No ano passado, o MDB havia diminuído o número de prefeituras em comparação a 2016. O número foi de 28 para 17. Com a nova eleição, o partido capitaneado pelo ex-senador Eunício Oliveira passa a comandar apenas 16 Executivos municipais.

"O MDB tem se enfraquecido muito. Inclusive, se compara à votação do Eunício em 2018 (na disputa pelo Senado), em que ele perdeu em muitos municípios importantes", afirma Torres.

Crescimento de capital político

A vitória de Dr. Lorim em Missão Velha aumentou o número de gestores municipais do PDT no Ceará - agora são 68 prefeitos do partido. A legenda comandada pelo presidenciável Ciro Gomes e o irmão e senador Cid Gomes já havia tido o maior crescimento nas eleições de 2020.

O PDT saltou de 48 prefeitos eleitos em 2016 para 67 no ano passado.

Paula Vieira. Pesquisadora do Laboratório de Estudos de Política, Eleições e Mídias (Lepem-UFC) "Essa vitória é parte de uma força política que já se estabeleceu no Estado, mais próxima aos Ferreiras Gomes, que se alia ao Governo do Estado e ao projeto (à disputa presidencial). É o potencial de apoio para 2022, e as eleições municipais acabam acompanhando essa lógica".

A vitória pedetista no município do Cariri também contou com o apoio de Domingos Filho, maior liderança do PSD no Ceará. Além disso, o partido manteve a Prefeitura de Pedra Branca, na região Norte - Matheus Gois foi eleito para assumir após o pai, Antônio Góis, ser afastado do cargo.

"O partido já saiu das eleições municipais forte e agora tenta estender essa influência para outras regiões do Estado. O PSD, mais do que nunca, se cacifa para ter uma cadeira na mesa de decisão para 2022", projeta Monalisa Torres.

Ela lembra que não só o nome do sucessor de Camilo Santana (PT) está na mesa, como o próprio Domingos Filho pode acabar disputando um mandato eletivo. "Ele já demonstrou que quer ser um candidato, não sabemos ainda que cargo vai pleitear", afirma.

Disputas locais

Em Martinópole, Betão (PP) venceu a eleição suplementar com o apoio de James Bel (PP), prefeito eleito em 2020 e impedido de assumir pela Justiça Eleitoral. Com isso, o PP manteve dez Prefeituras no Ceará.

O candidato eleito também contou com a presença na cidade, na véspera da votação, de Zezinho Albuquerque (PDT), deputado estadual licenciado e secretário de Cidades de Camilo Santana, e do deputado federal e presidente estadual do PP, AJ Albuquerque.