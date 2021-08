Quem são as lideranças que ganham e as que perdem após eleições suplementares no interior do Ceará

O PDT, partido com maior número de prefeitos no Ceará, ampliou essa vantagem ao eleger, neste domingo (1º), Dr. Lorim no município de missão Velha, no Cariri. Os pedetistas passam a ter 68 gestores municipais no Ceará. O segundo maior é o PSD, que manteve os 27 prefeitos, após a vitória de Matheus Gois em Pedra Branca. Ambos, integram a base de apoio ao governo Camilo Santana.

As eleições suplementares no Ceará foram as primeiras após o pleito de novembro passado e revelam uma movimentação de lideranças que se fortalecem no Interior do Estado de olho na disputa de 2022. Outras, evidentemente, perdem espaços.

Lorim é filiado ao PDT, mas próximo de Domingos Filho e do deputado estadual Osmar Baquit (PDT). A vitória acabou sendo uma aliança entre o grupo dos Ferreira Gomes e Domingos. Baquit e Domingos Neto devem ser os candidatos apoiados pelo prefeito no ano que vem na disputa por cadeiras na Assembleia e na Câmara Federal.

O PP, por sinal, manteve as 10 prefeituras e está entre as principais forças no Estado. cada espaço no território é uma peça a mais no tabuleiro político do Estado no ano que vem.

As vitórias das lideranças estaduais em eleições suplementares têm representatividade menor no âmbito municipal e maior ao apontar o cenário estadual.

Os pleitos acabam sendo antecipação da Eleição 2022, pois o que fortalece a disputa por vagas no Legislativo estadual e federal é a parceria entre essas lideranças e os prefeitos. Por isso, tamanho envolvimento de deputados em eleições de municípios menores.

Vontade da população

Nos municípios de Martinópole e Pedra Branca, a preferência do eleitorado demonstrada na eleição de novembro passado foi mantida no pleito suplementar. Apesar de impedidos de assumir o mandato, James Bel e Antônio Gois, respectivamente, mantiveram a maioria e elegeram Betão e Matheus Gois.

Legenda: A candidata Fitinha, do PT, mesmo com apoio de lideranças como Eunício Oliveira, foi derrotada em Missão Velha Foto: Reprodução/ Redes sociais Apenas em Missão Velha, o resultado da eleição suplementar levou ao poder uma força política diferente da que havia sido eleita em novembro passado. Naquela oportunidade, Dr. Washington, do MDB, de Eunício Oliveira, havia sido eleito, em parceria com o PT, do deputado federal José Guimarães.