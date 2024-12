Prefeito eleito de Baixio, Lucio Barroso se apresenta à Polícia após ser considerado foragido

Eleito para comandar a prefeitura do município de Baixio a partir de 1º de janeiro de 2025, Lucio Barroso (Republicanos) se apresentou à Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), órgão da Polícia Civil, nessa sexta-feira (6), após ser considerado foragido. Alvo de investigação sobre superfaturamento e desvio de dinheiro público, o empresário segue preso.

As informações foram confirmadas pelo Diário do Nordeste com duas fontes ligadas à investigação. A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o Ministério Público do Ceará, mas não obteve retorno concreto. Enquanto a Pasta alegou que apenas o órgão responderia à demanda, o MPCE, por sua vez, devolveu à responsabilidade à SSPDS.

Veja também PontoPoder Procuram-se prefeitos: gestores eleitos estão foragidos após serem alvos de investigação no Ceará

Lucio Barroso possuía mandado de prisão preventiva em aberto, tendo sido alvo na operação “Vectura Fraus”, também realizada na sexta (6), que investiga um suposto esquema de superfaturamento e desvio de dinheiro público em contratos de locação de veículos firmados entre a Prefeitura de Pindoretama e empresas.

Outros três empresários que também estavam foragidos compareceram à Decap, segundo informaram fontes à reportagem. No entanto, o prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), ainda não foi localizado.

Diplomação

A diplomação dos prefeitos eleitos nas duas cidades já foi agendada. Em Choró, deve ocorrer no dia 14 de dezembro, enquanto em Baixio será no dia 19 — data que marca o fim do prazo da Justiça Eleitoral para que os candidatos eleitos sejam diplomados.

Se ainda estiverem foragidos na data ou tiverem sido presos, os prefeitos eleitos ainda podem ser diplomados, mas por procuração. Eventual cassação do diploma ou mesmo do mandato como prefeito só poderia acontecer por meio de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, caso a decisão fosse desfavorável tanto na 1ª como na 2ª instância da Justiça Eleitoral.

Apesar das investigações do MPCE e da Polícia Federal poderem servir de subsídio para estes processos, é necessário todo o trâmite dentro da seara eleitoral.

Tanto Lucio Barroso como Bebeto Queiroz constam como presidentes do órgão municipal dos respectivos partidos que representam.